REGIO – Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal positief geteste mensen met 868 personen is gestegen. Daarmee komt het totaal op 27.419 bekende besmettingen in Nederland. Er zijn sinds gisteren 210 ziekenhuisopnames bijgekomen en het aantal overledenen is met 122 personen gestegen. Het bekende totaal komt daarmee op 2.945 personen.