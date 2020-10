Ad Witlox, bestuurslid Technische Zaken VV Nieuw-Roden

‘Rondom voetbalvereniging Nieuw-Roden spelen er allerlei zaken. Zo is men momenteel bezig met de verbouwing van de boerderij bij het voetbalveld. In het huidige woongedeelte komen twee kleedkamers, die wij zeer dringend nodig hebben. Straks hebben we in totaal acht kleedkamers, zodat we alle voetballers goed kunnen herbergen.

We hebben ook al een verbouwing achter de rug. De kantine is aangepakt en we hebben onze kleedkamers aangepakt. Dit is al een tijdje klaar gelukkig. Met de aanpak van de toiletten en het vergroten van de keuken, kunnen we weer jaren vooruit.

In maart 2019 hadden we als club nog te maken met inbraken in de kantine. De daders zijn hier voor veroordeeld en we hebben een schadevergoeding kunnen indienen. Gelukkig hebben we dat verzekeringstechnisch goed kunnen regelen.

Als club staan we er goed voor. Naast het veldvoetbal hebben we zo’n acht zaalvoetbalteams. Bovendien hebben we sinds vorig jaar een zaterdagteam. Daar zijn we zeer te spreken over. Het is een leuke club jongens die vorig jaar nog wat pech hadden in de competitie, maar dit jaar al een stuk beter zijn begonnen.

Als vereniging slaan wij ons er financieel wel doorheen. We hebben gebruik kunnen maken van een regeling voor clubs en hebben over de afgelopen periode geen huur voor veld en zaal hoeven te betalen. De coronaperiode is dus niet desastreus voor onze financiële huishouding.

Vanwege het coronavirus voetballen alle teams momenteel zonder publiek. Dat is vervelend, maar het is even niet anders. Mijn grootste angst is dat straks het jeugdvoetbal stil komt te staan. Nu is iedereen lekker aan het trainen en aan het voetballen, het kan de meeste jonge voetballers geen moer schelen of er publiek langs de kant staat. Als ze maar kunnen voetballen! Ik zou het voor hen heel erg vinden als dit straks weer zou worden stilgelegd. Volgens mij is daar ook geen reden toe, maar ik hou een slag om de arm. Je weet nooit hoe alles zich ontwikkelt.’