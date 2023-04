Ada Bosker op Koningsmarkt voor Imarika

‘Die stralende koppies, glunderende ogen, daar doe je het voor’

RODEN – Ze is net terug uit Afrika. Ada Bosker uit Roden heeft een bezoekje gebracht aan dochter Marloes, die nu zo’n tien jaar in Kenia woont en met haar stichting Imarika hulp biedt aan gehandicapte kinderen in sloppenwijken. In Afrika rust een groot taboe op kinderen met een handicap, weet Bosker. Ze leven vaak een opgesloten bestaan in hutten. Daar moest verandering in komen, vond Marloes. Ze vond in 2016 ruimte waar ze een kinderopvang voor gehandicapte kinderen startte. Het werkt dubbelop: moeders krijgen op deze manier de kans om te werken, de kinderen krijgen de hulp en verzorging die ze nodig hebben. Dankzij Imarika is het gelukt om een fysiotherapeut aan te nemen die de kinderen behandelt en massages geeft. De stichting betaalt de huur, de kosten voor de fysiotherapeut en bekostigt leuke uitjes. Per dag gaan er 12 gehandicapte kinderen naar de opvang. Vorige week zijn de kinderen naar het zwembad geweest, vertelt Bosker die zelf mee was als begeleiding. ‘De meeste kinderen hadden nog nooit een zwembad gezien. Die stralende koppies, glunderende ogen, daar doe je het voor. Na het zwemmen hebben we gezamenlijk geluncht. Ze hebben ongelofelijk gebunkerd’, lacht Bosker. Opkomend voor deze kinderen is ongelofelijk belangrijk, vindt de Rodenaar. ‘Als je niets doet, worden ze door familie de straat opgestuurd met een bedelbakje.’ Ada Bosker staat op Koningsdag op het culturele plein, bij de Heereborch, met prachtig gehaakte knuffels (het is bijna niet voor te stellen, maar die maakt ze zelf) en kinderboeken. Ook neemt de mooie zelf gehaakte kleden mee en verkoopt ze typische Afrikaanse spullen op de Koningsmarkt. De opbrengsten gaan volledig naar, u raadt het, Imarika! Dus ben je nog op zoek naar originele (geboorte)cadeautjes én wil je graag een goed doel steunen, breng dan even een bezoekje aan Ada komende donderdag!