RODEN – Momenteel is Ada Bosker uit Roden op bezoek bij haar dochter in Nairobi, Kenia. In Kenia worden, net als in Nederland, maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft een grote impact op de samenleving. Alle scholen zijn gesloten, de werkloosheid neemt met de dag toe en mensen leven in grote onzekerheid over hun toekomst. Ook de moeders en gehandicapte kinderen die wij via ons initiatief bereiken hebben het op dit moment erg moeilijk.

‘Onze Imarika kinderopvang is door de maatregelen al een een lange tijd gesloten. Als gevolg zitten veel kinderen thuis in een klein hutje zonder voorzieningen. De sloppenwijken zijn gevaarlijk met al het (seksuele) geweld in de omgeving. De situatie van enkele moeders en hun kinderen is schrijnend. Zij hebben moeite om rond te komen en hun kinderen van de juiste voeding te voorzien’, laat Ada weten. ‘Daarom organiseren we vanuit Imarika voedselhulp. Zo kunnen we deze gezinnen, die het enorm hard nodig hebben, maandelijks van de belangrijkste voedingsmiddelen voorzien. Goede voeding is essentieel voor de ontwikkeling van de gehandicapte kinderen.’

Wie Ada wil helpen, kan een (kleine) bijdrage leveren op rekeningnummer NL65RABO0354037439 onder vermelding van “Voedselhulp Imarika”. Kijk ook op: https://www.geef.nl/nl/actie/imarika-voedselpakketten-tijdens-coronacrisis/donateurs?ref=geef-sharebutton.