Ada flyert tegen eenzaamheid

RODEN – Met een grote stapel folders onder de arm flyerde Ada Groeneveld dezer dagen in het centrum van Roden. Zo ook bij De Helterbult. Het was daar dat De Krant haar trof. ‘Ik ben zelf als vrijwilliger actief in de Scheepstraschool op de dinsdagmiddag. Dan is er een spelletjesmiddag. De hele dinsdag bieden we een programma aan voor vooral kwetsbare eenzame ouderen. Maar iedereen die mee wil doen is natuurlijk welkom. Op de dinsdagochtend is er een creatieve activiteit en voor wie wil een lunch tussen de middag. Aansluitend is de spelletjesmiddag. Meedoen kan de hele dag, maar hoeft natuurlijk niet,’ zegt Ada Groeneveld.

Op de flyer staat het activiteitenprogramma van Welzijn in Noordenveld in Roden. Van maandag tot en met vrijdag zijn er op verschillende locaties allerlei activiteiten. Van samen wandelen, tuinieren, gewoon een kop drinken of het steeds populairder worden gezelschapsspel Shuffleboarden. Het kan allemaal en dat op maar liefst 8 verschillende locaties in het dorp.

Ada Groeneveld heeft op de dinsdagmiddag al een vaste groep. ‘Er kunnen gerust nog mensen bij,’ laat zij weten. ‘Ik maak het gezellig en stimuleer om mee te doen. Voor corona had ik al eens aangegeven dat een spelletjes middag een gemakkelijke manier is om met andere mensen in contact te komen. Nu we weer gestart zijn merk ik dat dat ook zo is. Het is gezellig en we zijn actief met elkaar bezig.’

Hennie Verbeek – de Jong is buurtwerker bij WiN. ‘Het ontmoeten van andere mensen en het opdoen van contacten gaat niet altijd vanzelf. Een steuntje in de rug is dan welkom. Bij onze welzijnsorganisatie organiseren we steeds meer laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactiviteiten. De spelletjesmiddag kun je daar een goed voorbeeld van noemen. Eigenlijk hebben we van alles wat en voor iedereen is er wel een activiteit die past bij de persoon.’

Ada Groeneveld is inmiddels de 70 gepasseerd. Komend vanuit Ridderkerk en Brabant is zij nu alweer 25 jaar gesetteld in Roden. Ook is zij politiek actief bij de ChristenUnie in de gemeente. ‘Ik vind het goed dat WiN in Roden meer de wijken in is gegaan. Dit vrijwilligerswerk doe ik omdat ik er nog steeds veel plezier en lol in heb en ook omdat ik merk dat het zinvol is.’

Wie alle activiteiten van WiN wil bekijken kan kijken op www.welzijninnoordenveld.nl of even bellen met het servicebureau 050 3176500.