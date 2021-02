Ademtest blijkt na onderzoek ‘zeer betrouwbaar’, GGD gaat methode weer gebruiken

REGIO – De ademtest die er voor moet zorgen om het coronavirus bij patiënten op te sporen blijkt na onderzoek van de GGD zeer betrouwbaar te zijn. Door dit resultaat gaat de GGD deze testmethode op korte termijn weer gebruiken.

Afgelopen week werden verschillende mensen negatief getest na het afnemen van een ademtest, terwijl even later bij een PCR-test tóch een positieve uitslag aan het licht kwam. Hierna werd besloten om de ademtesten tijdelijk niet meer te gebruiken. Hier komt binnenkort dus verandering in. De ademtestmethode is een alternatief voor de reguliere test met het wattenstaafje. Het voordeel van deze ademtest is dat er vrijwel direct een uitslag bekend is.