In beeld

RODEN – Een voordeel van hardlopers en wielrenners is dat zij individueel kunnen trainen. Op die manier ligt de verveling ten tijde van corona toch iets minder snel op de loer. Maar om het spannend te houden, moet je jezelf uitdagen. Zo moet Adne Koster ook hebben gedacht. Het Roner wielertalent kreeg het afgelopen week in zijn hoofd om alle straten van Roden aan te doen en in totaal een afstand van meer dan 180 kilometer af te leggen! Menig Rodenaar kan hierdoor de gouden lokken van Adne voor hebben zien komen. De rit plaatste hij op zijn Strava en geeft een mooi overzicht van zijn route. Om zichzelf te blijven uitdagen, bedacht hij de ‘Mount Everest-challenge’. Doel was om uiteindelijk zoveel klimmeters te maken, als de hoogste berg ter wereld bezit. En dus toog hij naar Wijster, om daar de VAM-berg te beklimmen. Dat deed hij liefst 300 (!) keer, waarmee hij zo’n 9000 klimmeters in de benen had aan het eind van de dag. Wanneer de volgende challenge zich aandient, is nog even de vraag. Maar Adne houdt zichzelf in ieder geval bezig. Laten we hopen dat het met de zadelpijn meevalt.