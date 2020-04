Advies OMT: basisscholen gedeeltelijk open, kinderopvang volledig open

REGIO – De basisscholen zouden na de meivakantie weer deels open kunnen en de kinderopvang moet dan weer volledig open kunnen zijn, zonder beperkingen. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat zojuist is gepubliceerd. Voor de basisscholen wordt er gesproken over bijvoorbeeld halve klassen of kinderen om en om naar school laten gaan. Hier moeten ook de resultaten uit Scandinavië gevolgd worden, waar een soortgelijke ‘versoepeling’ gaande is.



In het advies van het OMT staat verder dat het risico voor de volksgezondheid ‘beheersbaar’ moet zijn. Zo geldt voor het onderwijspersoneel bijvoorbeeld ook dat zij straks ook makkelijker getest kunnen worden op het coronavirus. Als er een maand na de opening van de basisscholen geen grote uitbraken zijn geweest, dan kan ook het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op een herstart van het fysieke onderwijs. Wel moet in deze schoolgebouwen de anderhalve meter afstand worden gehandhaafd. Voor mbo, hbo en universiteit geldt dat er mogelijk in de toekomst uitzonderen worden gemaakt op het verbod van fysiek onderwijs, bijvoorbeeld voor stages en praktijkonderwijs. Voor andere vormen van fysiek onderwijs wil het OMT momenteel nog geen versoepeling. Het acht het risico op verdere verspreiding van het coronavirus te groot.



Ook voor sport adviseert het OMT om de maatregelen te versoepelen. Voor kinderen tot 12 jaar adviseert het OMT om buiten aan teamsport-trainingen te mogen doen, waarbij niet de anderhalve meter afstand in acht genomen hoeft te worden. Voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde, maar zij moeten wel op de anderhalve meter afstand letten. Het risico voor topsporters die individueel trainen is beheersbaar, volgens het OMT. Het OMT vraagt aan sportkoepels om voorwaarden per sport uit te werken. Georganiseerde sport voor andere groepen vindt het OMT geen goed idee. In het advies staat namelijk dat bij sporten druppelwolken kunnen ontstaan, die tot 20 meter achter een rennende sporter aangetoond kunnen worden. In die druppels kunnen virusdeeltjes zitten.

Het OMT adviseert om bezoek aan verzorgingstehuizen voorlopig nog niet mogelijk te maken. Bezoek aan verzorgingstehuizen zou de kans op introductie en verspreiding van het virus vergroten. Het OMT stelt verder dat kleinschalige pilots nodig zijn om tot landelijke versoepeling te kunnen komen.



Over contactberoepen is momenteel nog veel onduidelijk. In het advies van het OMT staat: wat betreft beroepen waar normaal gesproken ook beschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals de tandarts, is het risico beheersbaar. Maar opheffen van het verbod op andere contactberoepen, zoals kappers, is niet aan de orde. Het volledige advies van het OMT is hier te lezen: http://content10c3d.omroep.nl/urishieldv2/l27m4f34557c3423c8dd005e9ec50a000000.c731d741575b5c2bdb85ee6f8bb17fed/nos/docs/210420_omt.pdf.



Bovengenoemde punten zijn adviezen van het OMT aan het kabinet. Het kabinet gaat vandaag een besluit nemen of het de adviezen overneemt. Daarbij worden verschillende belangen tegen elkaar afgewogen, ook op basis van medische gronden. Vanavond om 19.00 uur wordt bekend hoe we na 28 april verder gaan met de maatregelen.