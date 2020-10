Advies OMT: niet naar het buitenland in de kerstvakantie

REGIO – Als het aan het Outbreak Management Team ligt, zitten er geen vakanties naar het buitenland in tijdens de kerstvakantie. Wintersporten of tropische oorden: het kan allemaal even niet nu. Het risico op een nieuwe instroom van het virus is te groot, schrijft het team in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Hiermee verwijst het OMT naar de afgelopen zomervakantie en de maanden erna, toen vele (vooral jongere mensen) zijn teruggekomen met COVID-19. Het OMT wil herhaling voorkomen en pleit daarom voor een negatief reisadvies.