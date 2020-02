AED voor de Hofsteden

RODEN – De wijk ‘de Hofsteden’ in Roden heeft binnenkort ook een AED. Lianne en Marjolein, beide woonachtig in de wijk, hebben daarvoor een actie op touw gezet. In korte tijd is er behoorlijk wat geld opgehaald voor het apparaat dat levens kan redden. Het grootste deel van het geld is inmiddels binnen dankzij donaties van buurtgenoten. De meiden hebben een goed gesprek gevoerd met de gemeente en die heeft toegezegd de rest bij te zullen leggen. De AED komt aan Havezathenlaan 37 te hangen. “In overleg met de gemeente zullen wij een cursus aan gaan bieden voor hoe te reanimeren met en zonder AED inclusief certificaat”, vertellen Lianne en Marjolein. “Zodra de AED geplaatst wordt volgt er hier meer informatie over. Voor nu zijn wij heel erg blij en trots op de wijk dat we dit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen. We willen iedereen die gedoneerd heeft hierbij hartelijk danken!” Wie kan reanimeren en een certificaat heeft, kan zich aanmelden bij: www.hartslagnu.nl/burgerhulpverlening. Voor vragen kun je mailen met aedroden@gmail.com