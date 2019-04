‘Afdingen op de Vrijmarkt? Dat laat ik aan mijn vrouw over!’

Voorwoord Klaas Smid

Koningsdag 2019 betekent alweer de vierde Koningsdag voor Klaas Smid als burgervader van Noordenveld. ‘Van huis uit ben ik Republikein’, geeft hij toe. ‘Maar ik vind dat het Koninklijk Huis binnen ons Nederlandse bestel een mooie rol vertolkt. Een verbindende rol ook, die juist in deze tijd van grote waarde is.’

‘Qua beleving is Koningsdag hier niet veel anders dan in Hoogeveen’, zegt Smid, die van oorsprong uit Zuid-Drenthe komt. ‘Het is toch met name bedoeld voor de kinderen. Gezamenlijk met hun ouders maken zij er een leuke dag van.’

‘Of ik zelf bepaalde rituelen heb op Koningsdag? Niet per se. Ik vind het leuk om rond te gaan in de gemeente en neem ook altijd een kijkje in Veenhuizen. Het is mooi om te zien dat Koningsdag nog steeds leeft in Noordenveld. Het is ook een soort dag waarop de mensen even op adem kunnen komen. De meeste mensen zijn vrij op Koningsdag. Dat geeft een extra goed gevoel. Het hoort er ook een beetje bij. Gezamenlijk vrij zijn, gezamenlijk feest vieren. Daarnaast is Koningsdag een soort voorbode van de leuke activiteiten die er aan komen.’

Een Koninklijk bezoek op Koningsdag zou Smid een eer vinden. ‘Sowieso is een bezoek van het Koningshuis prachtig. Als Veenhuizen bijvoorbeeld op de Werelderfgoedlijst komt, zou het toch mooi zijn als er iemand van de Koninklijke familie aanwezig is? De oprechte interesse in de maatschappij vind ik bewonderenswaardig. Mochten zij dit interview toevallig lezen, dan nodig ik ze van harte uit om eens langs te komen!’, lacht Smid.

Terug dan naar Koningsdag. Het programma van Smid staat al redelijk vast. ’s Ochtends opent hij de Koningsdag op de Albertsbaan in Roden en ’s middags is hij om 13:00 uur in Norg. ‘Daar is vorig jaar de Oranjevereniging opgeheven, maar dit jaar is er een nieuw bestuur. Het geeft wel aan dat er veel georganiseerd moet worden. We denken er nog wel eens te makkelijk over. De mensen die zich inzetten om deze dag tot een feest te maken, verdienen zonder meer een compliment. Het past bij de gemeente Noordenveld dat er toch altijd weer mensen bereid worden gevonden om zulke dagen tot een feest te maken. Ik zie zulke dagen zelf met een gerust hart tegemoet, omdat ik weet dat Koningsdag hier rustig verloopt en altijd een feestje is!’

Zelf zal Smid ongetwijfeld even over de Vrijmarkt struinen. ‘Maar ik ga niet afdingen, daar is mijn vrouw beter in’, lacht Smid. Voor de burgervader is de dag geslaagd als iedereen plezier heeft gehad. ‘Als iedereen de dag met een goed gevoel afsluit, dan is Koningsdag wat mij betreft weer geslaagd. Maar daar ben ik niet zo bang voor. De sfeer is altijd prima.’