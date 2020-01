Afien: ‘Voor mijn moeder, mijn buurman en al die anderen’

NORG – Kanker, maar liefst 1 op de 3 mensen krijgt er direct of indirect mee te maken. Zo ook Afien Baving uit Norg. Haar moeder overleed op 20 juni aan de gevolgen van die nare ziekte. Een ingrijpende gebeurtenis die maakte dat Afien anders ging kijken naar de uitvoering van haar 25-jarig jubileum bij K & V en sportschool Sportique. ‘Ik dacht, moet ik nou bij een receptie handjes gaan schudden of doe ik het compleet anders?’ Het werd dat laatste. Het was haar droom om met 100 mensen dat jubileum te vieren met een steples in de sporthal in De Brinkhof in Norg. En het mag gezegd worden, dat is prima gelukt. Afgelopen vrijdag kwamen maar liefst 130 mensen af op haar oproep om steples te krijgen.

‘Ik vond het een fantastische avond. Vrienden, familie, Norgers en onbekenden van weet ik waar ze weg kwamen. Helemaal geweldig, zo’n opkomst. Ik mocht op een podium staan en zo de steples geven met behulp van een collega. Het was allemaal meer dan verwacht. Ook de opbrengst van de avond voor het KWF. Ik had van tevoren bedacht dat 500 euro al heel mooi zou zijn, maar tot mijn verbazing stond er eind van de avond 3400 euro op de teller. Echt, een hele mooie avond met een heel mooi cadeau voor het goede doel,’ laat Afien Baving weten.

Op 1 januari is Afien 25 jaar in dienst bij de Norger gymvereniging K & V en al bijna net zo lang werkt zij bij Fitnesscentrum Sportique in Bovensmilde. Daarnaast is zij projectleider bij Beweegdorp Norg en is zij een aantal uren in dienst als sportcoach bij Welzijn in Noordenveld.

Afien Baving: ‘Ondanks het verlies van dierbaren in mijn omgeving heb ik mijn jubileum aangegrepen om er een feestje van te maken. Geen suffe receptie, maar hupsakee iets doen met z’n allen. Het heeft mij ontzettend veel energie gegeven en ik hoop dat anderen dat ook zo hebben ervaren. Namens mijzelf en het KWF: dankjewel!’