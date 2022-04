Afslankstudio De Wilp; vertrouwde resultaten, nieuw gezicht

DE WILP – Siska Nikolaas is het nieuwe gezicht van Afslankstudio De Wilp. In haar gloednieuwe salon aan de Verlengde Oosterweg 3 behandelt Siska vanaf 9 april mensen met de vertrouwde EPS machine. EPS staat voor Electronic Pulse Stimulator. Door deze machine wordt de spiermassa vergroot en worden de vetcellen geminimaliseerd, zonder dat daar oefeningen voor nodig zijn.

Siska maakt nu deel uit van de franchise Afslankstudio Nederland, die door voormalig eigenaar van Afslankstudio De Wilp Rika Boonstra gestart is. Rika vertelt: ‘Ik ben verhuisd naar Leeuwarden en vond twee bedrijven te veel. Ik wilde niet zomaar uit De Wilp weggaan, dus neemt Siska het van me over. Dat ging niet zomaar, ik heb haar eerst uitgebreid opgeleid en ze werkt ook al een tijdje met me mee, zodat ze niet voor iedereen een geheel nieuw gezicht is.’

9 april is de opening van Afslankstudio De Wilp, tussen 11 en 5 uur. ‘Met een hapje, een drankje en natuurlijk een duidelijke uitleg over wat ik voor mensen kan betekenen,’ vertelt Siska. ‘Afslanken zonder bewegen is niet alleen voor luie sporters, er zijn natuurlijk ook mensen met bijvoorbeeld rugklachten en zij hebben ook baat bij deze behandelingen. De machine stimuleert de spieren door een signaal naar de desbetreffende spier te sturen. Dat doet geen pijn, maar je voelt het natuurlijk wel.’ Rika vult aan: ‘Het mooie is dat je je lichaam eigenlijk voor de gek houdt, de energie komt niet uit de bloedbaan maar uit je vetcellen. Je vetcellen krimpen, maar je spiermassa neemt toe. Hierdoor wordt je verbranding positief gestimuleerd. Dat betekent dat je figuur sterk verbetert en je huid strakker wordt. ‘Mensen die veel willen afvallen, kunnen worden geholpen met een (eiwit)dieet. Deze producten zijn ook bij ons te koop, natuurlijk gaat dit samen met een persoonlijk advies en dit is altijd op maat.’ Afslankstudio de Wilp…een strak plan!

Interesse in de franchise? Kijk op www.afslankstudionederland.nl of bel naar 06-37286175. Meer informatie over Siska’s bedrijf: www.afslankstudiodewilp.nl. Telefoon: 06-37420355