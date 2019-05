Afsluiting ‘Scoor een Boek’ op ‘t voetbalveld

LEEK – In Leek werd afgelopen vrijdag het ambitieuze ‘Scoor een Boek!’-project afgerond. Een project van Biblionet Groningen, Biblionet Drenthe, het Groninger Forum en FC Groningen in de Maatschappij, met als doel om kinderen meer aan het lezen te krijgen. Een leuk project wat op passende wijze werd afgesloten met een voetbalrijke dag bij VEV ’67 te Leek. De Ongenode Gast kwam een kijkje nemen.

Sportpark Oostindie. De Ongenode Gast kwam er al vaker. En altijd is het slecht weer. Althans, zo lijkt het. Zo ook deze vrijdagochtend. De rest van de week was het prima weer, met enkele zonovergoten dagen zelfs. Hoe anders is het nu. Desondanks produceren tientallen kinderkelen een vrolijk geluid in Leek. Het is natuurlijk weer eens wat anders dan in de klas zitten. Gewoon lekker bezig zijn met een bal, wat wil je nog meer?

Op het sportveld loopt Yolanda Timmer, van de bieb in Roden rond. Zij wijst de Ongenode Gast op een andere Jolanda, maar dan met een J. Het blijkt om Jolanda Robben te gaan, misschien wel dé drijvende kracht achter het project. En nee, het is geen familie van Arjen Robben. Zij beent heen en weer tussen de verschillende voetbaloefeningen. Kinderen van verschillende scholen uit de gemeente Westerkwartier en Noordenveld zijn vandaag aanwezig voor de feestelijke afsluiting van het project. Ook scholen uit de gemeente Tynaarlo deden hieraan mee.

Namens biblionet Groningen is directeur Rachel van den Hoogen aanwezig, terwijl Annelies Bakelaar als directeur van de Drentse tak aanwezig is. Kortom: de bobo’s zijn er. Zo ook wethouders Hielke Westra (Westerkwartier) en Alex Wekema (Noordenveld). Dat die laatste er is, was nog niet zo vanzelfsprekend. De wethouder werd namelijk pas laat op de hoogte gesteld van het evenement. ‘Ik had eigenlijk wat anders staan’, geeft Wekema toe. ‘Maar dat ging niet door.’ Hij is er en dat is het belangrijkst.

Ondertussen nemen we een kijkje op het veld, alwaar leerlingen uit groep 5 en 6 van – onder andere het Hoge Holt uit Roden – zich met alle plezier uitleven. Zo ook Tim en Meike, die elkaar uitdagen om zoveel mogelijk penalty’s te scoren. Hans van Tamelen – onderdeel van FC Groningen in de Maatschappij – zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Dat doet hij met verve.

Wanneer het begint te miezeren en de aanwezige kinderen al aardig uitgeput raken, is het tijd voor het officiële gedeelte van de bijeenkomst. Het bekendmaken van het aantal boeken dat is gelezen. Het was FC Groningen-voetballer Michael Breij die via videoboodschappen de kinderen aanmoedigde om te lezen. Ook Hugo, Thijs, Lisa, Gijs en Rozemarijn kwamen in deze video’s voor. Zij mogen dan ook helpen bij het bekendmaken van de eindscore. Hoeveel boeken zijn er in totaal gelezen?

Jolanda Robben laat weten dat in totaal zesduizend kinderen deelnamen aan het project. ‘Maar hoeveel boeken zijn er gelezen?’, vraagt zij zich hardop af. De aanwezige kinderen hebben zich inmiddels om haar heen verzameld en houden hun adem in. Wethouders Westra en Wekema maken beiden één cijfer bekend. Uiteindelijk is het Hugo (die ook al in de filmpjes voorkwam) die het eindbedrag mag onthullen. 39235 boeken! Een record! Van dat aantal werden 2326 boeken in het Westerkwartier gelezen en 1489 in de gemeente Noordenveld. Van de klassen las de groep van het Hoge Holt de meeste boeken. Hun prijs? Een gesigneerde bal van Michael Breij!

Het diepe respect van de aanwezigen voor deze leeshelden, blijkt uit de erehaag die spontaan gevormd wordt. Scoor een Boek! blijkt een uitstekend initiatief om kinderen aan het lezen te krijgen. Lezen is leuk, dat blijkt maar weer!

Wat: Afsluiting project Scoor een Boek!

Wanneer: vrijdag 17 mei

Hoe laat: 11:15 uur