‘Afstand houden werpt vruchten af’

REGIO – Op zaterdag kwamen er landelijk 36 nieuwe ic-opnames bij in Nederland. Dat is een daling ten opzichte van vrijdag (51) en donderdag (82). Daarmee lijkt het volgen van de RIVM-richtlijnen om minstens 1,5 meter afstand te houden, langzaamaan zijn vruchten af te werpen.

Ondertussen zijn ziekenhuizen in Nederland nog steeds bezig met opschalen. Vandaag wil het kabinet dat er minstens 2400 ic-bedden beschikbaar zijn in Nederland. Uiteindelijk is het zelfs de bedoeling om richting de 3000 ic-bedden te gaan.