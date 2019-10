“Afstomen” tijdens Kleintje Stoom in Familiepark Nienoord

LEEK- Na het grote succes van de Internationale Stoomdagen in mei, komen we zaterdag 19 en zondag 20 oktober nog één keer bij elkaar om “af te stomen” tijdens Kleintje Stoom in Familiepark Nienoord. Het hele weekend rijden de dampende stoomlocomotieven door de bossen van Landgoed Nienoord. Het is al een jarenlange traditie dat er in de herfstvakantie nog eenmaal een aantal stoommodelbouwers bijeenkomen. De stoommodellen gaan de winterdagen in revisie om volgend jaar weer optimaal te kunnen stomen op de verschillende stoomevenementen in Europa.

Ook kun je deze herfstvakantie komen griezelen van 14 t/m 27 oktober in Familiepark Nienoord. De herfstvakantie is bijna te kort voor alle activiteiten die worden georganiseerd. Op vrijdag 18 oktober kun je zwemmen tussen spoken en spinnen in Zwemkasteel Nienoord. Ook is het prachtig op het landgoed. Het langoed kleurt inmiddels oranje, de bladeren vallen van de bomen, prachtige paddenstoelen en kastanjes zoeken. Kom ook deze herfstvakantie naar Landgoed Nienoord voor de leukste herfstactiviteiten.