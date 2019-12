Aftellen is begonnen voor carbidclub Rood-Zwart

NUIS/NIEBERT – Het grote aftellen naar oudejaarsdag is begonnen. Zo ook in de omgeving van Niebert, waar op 31 december het jaar weer knallend wordt afgesloten. Met een grote feesttent, veel entertainment en niet te onderschatten hoeveelheden bier, belooft het weer een prachtig feest te worden. De Krant blikt alvast vooruit met Mark Pastoor en Carlo Roffel, bij wie het een ruime week van tevoren al begint te kriebelen.

Eigenlijk beginnen de voorbereidingen voor oudejaarsdag alweer op 1 januari. ‘We hebben op nieuwjaarsdag 2019 bijvoorbeeld meteen Lytse Hille en Lucas en Gea vastgelegd’, vertelt Mark. ‘Daar moet je op tijd bij zijn.’ Wat heet.

De voorbereidingen zijn inmiddels al bijna afgerond. Het programma staat (zie verderop) en het draaiboek ligt er. Althans, het draaiboek zit in de hoofden van de carbidvrienden. Carbidclub Rood-Zwart is een actieve vereniging met zo’n 45 leden. ‘Iedereen draagt zijn beetje bij’, zegt Carlo. ‘Dat maakt het ook mooi.’ Daarnaast kan de carbidclub buigen op trouwe sponsoren. De middenstand is volgens Mark zeer betrokken. ‘Absoluut. Je ziet onze sponsoren op oudejaarsdag ook altijd terug in de tent. Dat is mooi. Zij geven zelf ook aan het een leuke traditie te vinden.’

Op de dag zelf begint de carbidclub om negen uur ’s ochtends met de opbouw. Veel hoeft er dan niet meer geregeld te worden, op het bevoorraden van de tent na. Om tien uur worden de eerste schoten gelost en daarna is het feest. ‘Over de gehele dag komen er wel een man of vijfhonderd’, schat Carlo in. ‘De meesten komen uit de omgeving, maar er komen ook wel gasten van verder weg.’ Waar ’s ochtends de plaatselijke piratenzender op staat, is er vanaf half twee ’s middags livemuziek. Maar niet voordat de vrijwilligers van de carbidclub een stevige bodem hebben gelegd. ‘Daar zorgt wegrestaurant In de Klaver voor’, vertelt Mark. ‘Zij regelen dan het eten, zodat wij er de hele dag weer tegenaan kunnen.’

Wat het carbidfeest in Niebert zo bijzonder maakt, is dat het écht een dorpsfeest is. ‘Het is een feest voor het hele dorp. Dat merk je echt. De mensen komen op fiets en het is de hele dag feest’, zegt Mark, die tegelijkertijd ook aangeeft dat de regelgeving hun soms wat ‘op de nek zit’. ‘Vandaar dat er besloten is uit te wijken naar het land van de familie Ausma, in plaats van carbidschieten op het fietspad’, zegt Mark. ‘Daar zijn we de familie Ausma overigens ontzettend dankbaar voor. Vanaf acht uur ’s ochtends kunnen we bij hen terecht.’

De grote feesttent is verder een goede investering gebleken. Hierdoor is men niet afhankelijk van de weersverwachting. Verder is de carbidclub in het bezit van een professionele stelling. ‘Corné Roffel en Patrick Reitsma zijn daarvan de ingenieurs, en Marcel Bakker is opzichter’, lacht Mark. Tot slot willen de jongens Arjan Schaaf nog even apart noemen. ‘Hij is toch van oudsher de aanjager geweest. En natuurlijk is hij erelid. Met hem begon het allemaal.’

Muziekprogramma

Vanaf 13:30 is er live muziek met de toppers Zangeres Romana, Melissa Smilda, Jordy Renkema en Zanger Criztiaan. Vanuit Friesland komt Lytse Hille de tent op zijn kop zetten! Vriend van de show Rene Becker mag hierbij niet ontbreken. In 2015 brachten ze ons al een bezoek en in 2019 mogen we ze weer verwelkomen, Lucas en Gea! Daarnaast is de alom geprezen Daniel Metz van de partij! Onder andere bekend van de band ‘Gang is Alles’ en de ‘Mon Amour Band’. Als ras artiest weet hij met zijn accordeon het dak eraf te spelen. Gegarandeerd feest!

Parkeren

Om eventueel verkeershinder te voorkomen worden de bezoekers gevraagd te parkeren bij Wegrestaurant In de Klaver. Tevens is er gezorgd voor de nodige warme en koude versnaperingen. Wees van harte welkom en kom dit spektakel aanschouwen! Gratis entree!

Wat: carbidschieten in Niebert

Waar: schuin tegenover wegrestaurant In de Klaver

Info: www.carbidclubroodzwart.nl.