Aftellen kan beginnen voor Koningscross 2023

MARUM – Op donderdag 27 april kunnen motorliefhebbers weer hun hart ophalen als de Koningscross wordt gehouden in Marum. Een evenement waarvoor ieder jaar veel publieke belangstelling bestaat. Motorclub Marum-voorzitter Henk Hulshoff is niet de enige die nu al reikhalzend vooruitkijkt naar het moment waarop het allereerste startschot klinkt, want het belooft weer een mooie wedstrijd te worden met vele nationale rijders aan de start.

‘We hebben vorig seizoen met een zeer ongelukkig en noodlottig ongeval afgesloten, waarna we hebben gezegd dat we dit nooit meer willen meemaken. Dit betekent extra alert zijn op veiligheid en extra alert blijven om ervoor te zorgen dat dit nooit weer zal gebeuren. Hier hebben we ook voor gezorgd door bijvoorbeeld meer bufferzones te creëren en zo probeer je op basis van voortschrijdend inzicht altijd dingen te verbeteren. De impact was groot, maar we zijn nu een half jaar verder en iedereen is weer gemotiveerd en er klaar voor. De tijd is snel gegaan en ik kan ook bijna niet geloven dat het alweer bijna zover is. Uiteraard zien we er met z’n allen weer enorm naar uit, want dit is een evenement die, als alles volgens plan verloopt, zijn weerga niet kent voor jong en oud. Ik weet zo langzamerhand niet eens meer precies om de hoeveelste editie het gaat, maar dat er al heel wat achter ons liggen is zeker. De 77e volgens mij, maar ik kan er een jaartje naast zitten. Zelf ben ik inmiddels vier jaar betrokken als voorzitter, maar ik kende de Koningscross natuurlijk al veel langer.’

Motorclub Marum weet zich in aanloop naar Koningscross 2023 ook dit jaar weer gesteund door een groot aantal vrijwilligers die de kar net als in voorgaande jaren weer zullen trekken. Circa 25 personen staan binnenkort weer paraat tijdens de voorbereiding, de dag zelf en de korte periode erna om de zaak weer opgeruimd en aan de kant te krijgen. ‘Een kleine harde kern is nu al bezig, maar we kunnen niet alles volle bak doen, want in de weekenden wordt er gewoon nog getraind’, vervolgt Hulshoff. ‘De start hebben we nu beter voor elkaar dan in voorgaande jaren toen de deelnemers vlak voor het begin al ver in het zand waren weg gezakt. Daar is nu een mooi rooster voor in de plaats gekomen dus de deelnemers kunnen uitstekend en veilig beginnen aan hun race. Zo probeer je ieder jaar weer iets te verbeteren, maar alles wel in het juiste tempo natuurlijk. Ik denk dat we zo langzamerhand echt de juiste koers te pakken hebben en dit is ook een verdienste van iedereen die de Koningscross een warm hart toedraagt.’

Vooruitkijkend naar donderdag 27 april heeft Hulshoff veel te wensen. Koningscross 2023 mag wat hem betreft weer één groot feest worden voor jong en oud. ‘We hopen natuurlijk op mooie wedstrijden met veel enthousiaste deelnemers en weinig oponthoud tijdens de races. Vanzelfsprekend hoop je ook op mooi weer, maar dit heb je helaas nooit in de hand, maar het belangrijkste is dat de veiligheid bovenaan staat en voor alles gaat. We hebben de voorgaande edities natuurlijk geëvalueerd met z’n allen en waar nodig maatregelen genomen. Ik denk dat we er zo langzamerhand wel klaar voor zijn, dus ik zou zeggen: laat het feest maar beginnen!’ Het circuit van Motorclub Marum is bereikbaar via de snelweg A7 Groningen-Drachten, afslag 31 (Frieschepalen). Je rijdt richting Surhuisterveen op de eerste kruising rechts, daarna eerste afslag rechtsaf en dan de weg volgen. Je bevindt je dan op de Kloosterweg. De organisatie heet iedereen van harte welkom! Neem voor aanvullende informatie een kijkje op www.mcmarum.eu.

Wat: Nationale motorcross

Wanneer: Donderdag 27 april

Waar: Marum

Informatie: www.mcmarum.eu