Aftrap verduurzamingscampagne van gemeente Westerkwartier

MIDWOLDE – De gemeente Westerkwartier zet in op duurzaam. 50% CO2 reductie in 2030 is de eerste grote stip aan de horizon. Onder de noemer ‘Wat kunt u doen?’ is het Westerkwartier een campagne rondom verduurzamen en energiebesparing gestart.

Donderdagmiddag 18 februari vond de officiële aftrap van de campagne plaats met de overhandiging van een energiebespaarbox door wethouder Hielke Westra aan de familie Kuiper uit Midwolde. “Hier zijn we blij mee, en kunnen we meedoen met de rest. Op naar een duurzame wereld, ook voor onze kinderen”’, reageert Jacoba.

Door middel van de toekenning van een subsidie van het Rijk is de gemeente in de gelegenheid om circa 4800 energiebespaarboxen ter waarde van € 50,- beschikbaar te stellen. De energiebespaarbox is in vijf verschillende varianten met elk een andere inhoud beschikbaar. Elk type box is gekoppeld aan een thema: isoleren, water, warmte, energie en verlichting. Binnenkort kunnen inwoners door middel van een vouchercode hun energiebespaarbox online aanvragen.



Het komende jaar zullen inwoners regelmatig van de gemeente horen. Zo wordt er gewerkt aan nieuwe leenmogelijkheden waarbij het verduurzamen en levensloopbestendig maken van uw woning kan worden gecombineerd. Daarnaast worden er collectieve inkoopacties op touw gezet om het verduurzamen van de woningvoorraad voordeliger te maken. Voor meer informatie raden we onze inwoners aan om de pagina www.westerkwartier.nl/duurzaamheid nauwlettend in de gaten te houden. Op deze pagina zullen alle nieuwtjes rondom het verduurzamen worden gedeeld.