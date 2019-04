Aftrapavond Jeugdraad loopt in het honderd

Dat was even slikken voor de gemeente. Om aandacht te vragen voor de nieuwe jeugdraad, zouden er twee aftrapavonden worden georganiseerd. De eerste – in Roden – leverde tenminste nog negen jongeren op die aangaven dat ze zich wellicht voor de jeugdraad willen inzetten. De avond in Norg ging afgelopen zaterdag echter niet door. Zelfs het duo Supergaande, ze schijnen onder de jeugd vrij populair te zijn, kon de jongeren niet mobiliseren. Mijn conclusie: de aftrapavonden zijn hopeloos gefaald.

Toegegeven, ik had twee weken geleden niet verwacht dat de avond in Norg te weinig animo zou opleveren. Politiek is geen sexy onderwerp voor de jeugd, maar het werd goed verpakt. Een avond waarop men kan meedenken en waar het nuttige met het aangename werd gecombineerd. Ik zette vraagtekens bij de prijs voor de artiesten. Voor een uurtje plezier betaal je al gauw duizenden euro’s. Maar ik vermoedde dat een dergelijke artiest wel degelijk zou zorgen voor veel bekijks. En dát was de hele insteek van de gemeente Noordenveld.

Het plan faalde echter hopeloos. De avond in Roden ging tenminste nog door. Dit was, volgens de officiële kanalen van de gemeente, een geslaagde avond met ‘een mooi eerste resultaat’. Dat resultaat is dat negen jongeren zich hebben aangemeld voor de jeugdraad. Oké, een mooi begin. Nog een stuk of zes jongeren erbij en je hebt, mijn inziens, een mooi aantal. Persoonlijk ben ik dan ook niet zo bang dat die jeugdraad er niet zal komen. Wél moet het de gemeente frustreren dat ze de jongeren maar moeilijk op de been weten te krijgen. Ook als er een peperduur artiestenduo wordt ingehuurd.

Tot zover de aftrapavonden van de jeugdraad. Geen succes dus. Persoonlijk vond ik de laatste raadsvergadering, inmiddels alweer bijna twee week geleden, ook geen succes. Het was nogal rommelig. Misschien dat de uitslag van de Provinciale Statenverkiezing extra zenuwen met zich meebracht. Mooi vond ik een opmerking die ik voor de vergadering hoorde, gericht aan Gemeentebelangen. Zij zouden namelijk zomaar een ‘bonuszetel’ in de Provinciale Staten hebben verworven. Hiermee werd gedoeld op de heer Blinde uit Roden, die als nummer vier op de lijst van Forum van Democratie stond en een jaar eerder nog op 21 bij de gemeentelijke verkiezingen stond namens Gemeentebelangen. Inmiddels is hij benoemd tot Statenlid van de Provincie Drenthe. Wat hij daarvan vindt, weet ik eigenlijk niet. Ik benaderde hem voor een reactie op de uitslag van de verkiezingen, maar dat moest hij eerst met zijn fractievoorzitter overleggen. Dat was op zich al opmerkelijk, want het betrof immers gewoon een korte quote over hoe hij de overwinning verklaart en in hoeverre hij tevreden is over de uitslag. Maar goed, dat diende eerst overlegd te worden. Ik vermoed dat het overleg nog steeds plaatsvindt, want tot op heden heb ik niets meer mogen vernemen van de heer Blinde.

Misschien heeft dat iets te maken met de ongetwijfeld drukke agenda die de heer Blinde nu zal krijgen. Of hoeft hij zijn Statenlidmaatschap namens FvD niet zo nodig aan de grote klok te hangen, nu blijkt dat extreemlinkse gekkies oproepen tot geweld tegen Forum. In beide gevallen een legitieme reden, al denk ik dat het hier qua geweld ongetwijfeld zal meevallen. De oproep blijft overigens nog steeds staan. Ik kom graag in contact!





