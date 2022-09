Ajax rekent af met Rangers in Champions League

Het eerste duel in de groepsfase van de Champions League is gewonnen door Amsterdam. De club zit in de poule met Napoli, Liverpool en Rangers. De wedstrijd tegen het team van Giovanni van Bronckhorst verliep geweldig.

Veel Nederlandse sportfans hebben bij de online bookmakers ingezet op Ajax. De quotering was redelijk gunstig voor de Amsterdammers. Online kansspelen zijn sinds 1 oktober 2021 legaal in Nederland. De nieuwe wet stelt het welzijn van spelers voorop hierdoor is online gokken zonder cruks niet mogelijk.

Ajax vs Rangers FC

De Amsterdammers hadden geen betere start kunnen hebben. Ze liepen volledig over Rangers heen met 4-0. In de 17e minuut was het Edson Álvarez die met een kopbal vanuit de hoekschop het eerste doelpunt wist te maken. Álvarez werd vlak voor het einde van de transfermarkt nog aan een aantal andere clubs gelinkt, maar is toch bij Ajax gebleven.

Binnen 33 minuten heeft Ajax te voorsprong uit kunnen breiden naar 3-0 met doelpunten van Steven Berghuis en Mohammed Kudus. Dit heeft de club nog nooit eerder in zo’n korte tijd gedaan. De Amsterdammers namen daarna wat gas terug, maar zelfs toen wist Rangers niks in te brengen.

Rangers wist een doelpunt te scoren wat later helaas werd afgekeurd voor buitenspel. Tien minuten voor tijd deed Steven Bergwijn er nog een schepje bovenop. Hij scoorde de 4-0 voor de club. Ajax evenaart hiermee hun recordzege in de Champions League. Vier keer eerder wist de club deze score te behalen.

Ajax is de enige Nederlandse club in de Champions League dit jaar. PSV had het tot de laatste play-offs geschopt, maar verloor van Rangers FC. Laatstgenoemde wordt als de zwakke schakel van groep A gezien. Napoli is de winnaar geworden van het duel met Liverpool. Ajax staat bovenaan in groep A door het doelsaldo. Om zich te verzekeren van de volgende ronde moeten de Amsterdammers hard aan de bak.

Programma Champions League 2022

In de groepsfase bevinden zich 8 groepen met 4 teams. De 32 clubs strijden in hun eigen groepen voor een plek in de volgende ronde. Alle teams spelen twee wedstrijden tegen elkaar. Een uit- en thuiswedstrijd. De twee teams die bovenaan staan in de groep gaan door naar de knock-outfase.

De 16 teams in de knock-outfase krijgen geen herkansingen. Als je verliest dan lig je uit het toernooi. Vervolgens staat de kwartfinale, halve finale en uiteindelijke dé finale op het programma. De Champions League winnaar van 2021 is Real Madrid. Ze versloegen Liverpool met 0-1 via een doelpunt van Vinícius Júnior.

Veel onverwachte uitslagen

Tijdens de eerste wedstrijden van de groepsfase zijn er veel onverwachte uitslagen. Dit heeft ertoe geleid dat twee clubs zelfs hun hoofdtrainers hebben ontslagen. Chelsea wist de wedstrijd met Dinamo Zagreb niet te winnen. Thomas Tuchel is hierdoor naar de deur gewezen. Vele denken dat het een fout is, maar de Engelse club doet het ook niet goed in de Premier League. RB Leipzig heeft hun trainer ook ontslagen na de verloren wedstrijd tegen Shaktar Donetsk.