Ajour is de nieuwe expositie van K38

Het mysterieuze spel tussen open en dicht, zien maar niet gezien worden, schaduwen en structuren

RODEN – Vanaf vrijdag is het fraaie kunstencentrum aan de Kanaalstraat weer het decor van een nieuwe exposite. Na Florale Kunst luistert de nieuwe expo naar de naam Ajour. Alleen de naam al moet een hoop bezoekers trekken. Ajour rolt lekker over de tong, rijmt op ‘amour’, liefde in het Frans. En liefde is er zeker ingestopt! Ajour laat de schitterende werken zien van zeven kunstenaars die de naam van de tentoonstelling ieder op hun eigen manier vertalen. Ina Fekken, Miriam l’Herminez, Anneke Klein, Ellis op ’t Landt, Sofie Stal, Hinnie Steenbruggen en Marian Sturkenboom exposeren van 11 tot en met 3 juni in K38.

De Nietapper kunstenaar Henny Zikken, Els ter Welle en Annette Arts zitten achter de organisatie van Ajour. De expositie toont werk waar je door heen kan kijken in alle mogelijke variaties. Niet geheel toevallig, want ajour betekent zoveel als opengewerkt en zichtbaar. Ajour is het spel tussen open en dicht, zien maar niet gezien worden, schaduwen en structuren. Klinkt mysterieus? Dat is juist de bedoeling. Ajour moet nieuwsgierigheid opwekken, vertellen de dames die kunstenaars uit het hele land hebben weten te strikken. Van Groningen tot Breda, lacht Els. Het werk is heel divers: van origineel breiwerk, tot fraai opengewerkt papierkunst, sieraden van kunststof, goud en zilver, houtsnijwerk tot beelden waar je doorheen kunt kijken.

Hinnie, Ina en Ellis vertellen in de kunstwinkel van K38 kort over hun werk en wat ze inspireert. Hinnie maakt zelfportretten op ware grootte. Tijd is de dimensie, vertelt ze. Dat uit zich in de kleuren en de vormen die ze gebruikt. Kleur is groot, aanwezig en opvallend, wit is een terugblik naar het verleden. Ina liet zich inspireren door de gehaakte kleedjes die vrouwen uit vroegere tijden maakten. Van de –vaak schitterende- patronen ontwerpt ze driedimensionale kunststukjes van papier die ze bewerkt met een lasersnijder. En daar zit de spanning: door de verbranding ziet iedere laag er anders uit. Ze werkt op de grens van wat de machine kan, zegt Ina die veel tijd doorbrengt in het Groninger Fablab om haar werk te fabriceren. Het werk van Ellis heeft geen associatie met de werkelijkheid, vertelt ze terwijl ze een aantal van haar wandkunstwerken laat zien. Allemaal ovalen die ze bekleed heeft met zachte, fluffy of glanzende stoffen, bijzondere (soms gouden) garens en kraaltjes die samen fraaie patronen vormen. Ze hebben een mediterende werking, zegt Ellis. De formaten variëren van klein tot heel groot. Over één ding zijn de dames het roerend eens: exposeren in K38 is een cadeautje. De hoge open ruimte, de lichtinval én het feit dat meerdere kunstenaars tegelijk exposeren (want dat geeft een frisse blik aldus de dames), zijn de kers op de taart. Tot slot: Mirjam l’Herminez is zowel zaterdagmiddag 11 juni als zondagmiddag 12 juni zelf aanwezig om over haar werk te vertellen. Ajour is te bewonderen tot en met 3 juli.