Al 35 jaar het gezicht voor kwaliteitsproducten op de Rodemarkt

RODEN – Ard Barkhof staat dit jaar voor het 35ste jaar op de Rodermarkt. ‘Ik kom uit Roden en vond het feest altijd al heel erg leuk. En nog steeds hoor! Ik sta er om 05.00 als een van de eersten. Om 17.00 weer inpakken en naar huis en dan is het feest. Maar vanaf mijn twintigste sta ik al op de markten, dus heel veel tijd was er niet voor.’

Ard is een bekend gezicht met zijn kraam met huishoudelijke artikelen. ‘Daar zit zeker handel in. En dan met name in de goeie spullen. Ik heb bijvoorbeeld afwasborstels die heel erg lang meegaan. Dat willen mensen graag. En het is ook duurzaam natuurlijk. En de aardappelschilmesjes van Herder gaan ook goed. Ook wenskaarten lopen steeds beter. Veel non-food winkels zijn omgevallen en stoppen er mee. Ook gaat de kwaliteit van wat je in winkels koopt achteruit. Ik merk wel dat mijn handel daarmee toeneemt, mensen willen die kwaliteit nu eenmaal. En bij mij vind je dat!’