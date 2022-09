Al 60 jaar een gelukkig paar op nummer 29

RODEN – Groot feest aan de Burgemeester Borgerstraat in Roden afgelopen woensdag. Mevrouw en meneer Gent vierden namelijk het feit dat ze al zestig jaar met elkaar getrouwd zijn. Ze ontmoetten elkaar in Assen, waarna ze na meer dan vier jaar verkering trouwden. Ze gingen in Roden wonen. Dat beviel zo goed, dat het stel nog steeds op hetzelfde adres woont. ‘En daar hoeven we ook niet meer weg!’ zegt Jo Gent. Gelukkig woont een van onze zoons bij ons in, daar zouden we niet zonder kunnen.’ Wethouder Kirsten Ipema bracht het echtpaar een bezoekje met een boeket prachtige bloemen. Het 60-jarig huwelijk werd gevierd met buren, vrienden en familie in Nienoord. ‘Er waren wel 48 mensen. Het was een prachtig feest. Om nooit meer te vergeten!’