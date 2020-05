Al 900.000 euro aan Tozo-regelingen in Noordenveld

NOORDENVELD – Al 403 ondernemers maken gebruik van de zogeheten Tozo regeling. Dat is een Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers. Er zijn al zo’n vijfhonderd aanvragen voor deze regelingen binnengekomen. De verstrekte 403 regeling geven een totale som van meer dan 900.000 euro aan. Alex Wekema, wethouder financiën, gaf verder te kennen dat de gemeente het momenteel lastig heeft. ‘We vangen al jaren te weinig budget. De Tozo-regelingen gaan goed, maar de tegemoetkoming vanuit het Rijk is even afwachten. Er moet zeker wat komen vanuit het Rijk, anders gaan wij het als gemeente niet redden. Een compensatie is broodnodig en de VNG is druk in onderhandeling.’