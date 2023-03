Al ruim 600 voor-inschrijvingen voor Leekster Lente Loop

LEEK- Voor de 35ste keer wordt op zaterdag 18 maart de Leekster Lente Loop gehouden. Vele honderden wandelaars en hardlopers kunnen dan meedoen aan een van de tien looponderdelen. Nieuw dit jaar zijn de onderdelen wandelen (10 of 15 km) en frame running (1, 2 of 21 km).

‘We willen juist een evenement voor iedereen: dus ook voor de jeugd, voor mensen met een beperking, en degenen die niet kunnen hardlopen maar wel buiten willen bewegen. We kiezen voor breedtesport, waar niet alleen wedstrijdlopers aan mee doen maar juist veel recreanten. En voor inclusief sporten, waarbij minder validen met behulp van een running frame toch mee kunnen doen – en sommigen op de lange afstand en hoge snelheid. Ook onze sponsoren stellen deze brede opzet erg op prijs’, zegt Peter Wolters, voorzitter van de Leekster Lente Loop.

In twee clinics bereiden ruim dertig deelnemers zich voor op hun eerste deelname: aan 5 km hardlopen of 10 km wandelen. De leeftijd van de clinic deelnemers varieert van 14 tot 81 jaar, iedereen is erg gemotiveerd om het eigen doel te halen op 18 maart.

Voor de wedstrijden op de 10 en 21 km hebben zich behalve veel recreanten ook snelle hardlopers aangemeld uit het hele land. De halve marathon heeft een route om het Leekstermeer heen, door Lettelbert, Roderwolde en Leutingewolde. De 5 en 10 km hebben een route rondom Landgoed Nienoord. En de kortere jeugdlopen vinden allemaal plaats in het centrum van Leek, op De Dam en Bosweg. De wandelroutes hebben een mooie route langs de Onlanden en het Nietapsterbos. Alle afstanden finishen op de feestelijk ingericht De Dam. Onderweg is er muzikale medewerking van Band De Smit uit Groningen en De Entertainers uit Roden. Zie voor meer informatie www.leeksterlenteloop.nl.