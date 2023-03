Albert Burgstra 25 jaar in dienst bij Variant

MARUM – Albert Burgstra was donderdag 9 maart 25 jaar in dienst bij schildersbedrijf Variant in Marum. Burgstra is een gewaardeerd werknemer binnen het bedrijf. De Eigenaresse van het schildersbedrijf Marga Gleisteen vertelt: ‘wij bestaan 26 jaar, vorig jaar vierden we het 25-jarig dienstverband van een andere medewerker, dit jaar dat van Albert. De aankomende jaren hebben we er nog een paar op de planning staan. Veel van onze werknemers zijn al bij ons zo lang als het bedrijf bestaat. Hier zijn we erg trots op. Al onze werknemers zijn harde werkers, zo ook Albert. Hij is onmisbaar binnen ons bedrijf. Buiten het feit dat Albert een harde werker is en hij zijn vak verstaat is het ook een fijn mens.’ Naast zijn werk gaat Burgstra graag vissen, zodra het lentezonnetje gaat schijnen is hij te vinden op de camping om daar te genieten langs de waterkant samen met zijn gezin. Het heugelijke feit is donderdagavond gevierd met een lekker etentje voor alle medewerkers.