Albert Houwer, voorzitter B.S.C. Knights

‘Alles ligt momenteel stil bij onze club. Door corona mag er helemaal niks. Vorig jaar ook al. Wat ik wél moet zeggen is dat het ons geen leden heeft gekost. We zijn zelfs ietsje gegroeid. B.S.C. Knights heeft iets meer dan honderd leden in alle leeftijdscategorieën, van heel jong tot oud. We hebben twee seniorenteams, een juniorteam, beeballers, pupillen en aspiranten. Nu zijn we bezig om te kijken of we een softballteam op kunnen zetten. Op dit moment hebben we een recreantenteam. De wens is een regulier softballteam, meedoen aan de competitie zou leuk zijn. En we zijn met de gemeente in onderhandeling voor een tweede veld. De noodzaak daarvoor heeft alles te maken met de veranderde regelgeving. De regels van de honkbalbond ten aanzien van het speelveld voor de jeugd zijn veranderd. Vanaf 2022 mag er niet meer op een regulier veld gespeeld worden. Het formaat van een jeugdveld is een stuk kleiner zodat zij ook eens een homerun kunnen slaan. Bij de Diamonds in Drachten en Cariben in Groningen hebben ze wel een jeugdveld. Wij hopen dat we het oude korfbalveld (dat al geruime tijd braak ligt) erbij te kunnen krijgen. Daarover voeren we gesprekken met de gemeente. Zij zullen een bijdrage moeten leveren op financieel gebied. We weten al wel dat het voor dit jaar nog niet lukt, maar hopen het voor de toekomst wel voor elkaar te krijgen. Persoonlijk denk ik dat ons voor dit jaar wel dispensatie wordt verleend. Anders zullen we voor wedstrijden uit moeten wijken naar de velden van Groningen en Drachten. We hopen dat we de competitie straks weer volop kunnen oppakken. De ambitie is om met het eerste team kampioen te worden. Maar om een kampioensteam te maken moet je veel trainen. Dat zit er nu even niet in. Zelf ben ik onlangs gestopt met spelen. Tot eind vorig jaar heb ik bij de recreanten gespeeld. Ik ben 63, heb een vrij drukke baan en merkte dat ik me steeds minder kon opladen voor de training. Ik ben nu drie jaar met veel plezier voorzitter van de club. Saamhorigheid is kenmerkend voor onze vereniging. Als je mensen nodig hebt, zijn ze er. We prijzen ons gelukkig met een grote groep vrijwilligers. De kantine hebben we zelf gebouwd en ook het terras is door vrijwilligers aangelegd. In februari bestaan we 35 jaar. Dat hopen we in de zomer groots te vieren op de familiedag.’