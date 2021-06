Albert Lammert Berends: ‘Leeftijd maakt in een orkest niks uit’

EEN – Muzikaliteit is van alle leeftijden. Albert Lammert Berends is het met die gedachte roerend eens. ‘Ik ben nu 70 jaar en ben volgend jaar 60 jaar bij de muziek. Dit altijd bij muziekvereniging De Bazuin uit Een. Ik ben begonnen met een althoorn waar ik 5 jaar lang les op kreeg. Gewoon bij iemand thuis van de muziekvereniging. Later heb ik 10 jaar op een es bas gespeeld en daarna altijd op een Bariton. Tegenwoordig speel ik op een Eufonium. Een koperen blaasinstrument die je wel kunt vergelijken met een Bariton. Allen klinkt een Eufonium iets verfijnder. Het heeft een mooiere en zachtere klank.’

Muziekvereniging De Bazuin bestaat nog steeds. Tegenwoordig is er een samenwerking met KCMV Excelsior uit Haulerwijk. Geoefend wordt er elke woensdagavond in de school voor voortgezet onderwijs in Waskemeer. Een plek waar in het Atrium de 1,5 meter afstand vanwege de coronamaatregelen goed kan worden gehandhaafd. In 2012 bestond De Bazuin uit Een precies 100 jaar. Voor Albert Lammert Berends nog steeds een hoogtepunt. ‘Ik moest toen plotseling meedoen met een toneelstuk op de avond van ons jubileum. Dik 200 man in de zaal. Vanaf het podium zag ik opeens familie en vrienden in de zaal en dacht ‘wat moeten die nu allemaal hier’. Ik was toen precies 50 jaar bij de muziek en heb toen een koninklijke onderscheiding gekregen.’

Het is in al die jaren niet vaak voorgekomen dat er een repetitie of optreden werd gemist. Muziek geeft ontspanning en ontmoeting met anderen. Ook dochter Anita speelt niet onverdienstelijk mee in De Bazuin. ‘Bestuurlijke werkzaamheden neem ik als het moet ook op mij. Ik vind het belangrijk dat De Bazuin blijft bestaan. ‘Er is in ons dorp jeugd actief bij de muziek. Helaas is door corona de hele boel flink stil komen te liggen. We konden niet oefenen en niet optreden. Ik hoop dat de jeugd het toch door blijft zetten. De Bazuin is nog een echte vereniging en leden zijn trouw aan de club. Kijk, er is voor de jeugd tegenwoordig veel te doen, maar toch zou ik adviseren om muziek te leren spelen. Het geeft veel voldoening, het is een leuke bezigheid en bij optredens is er altijd waardering voor je inzet. Wanneer je eenmaal de noten goed onder de knie hebt en een instrument hebt gevonden dat bij je past kun je in ons orkest meespelen. Leeftijd maakt in een muziekorkest niks uit.’

Ervaring komt met de jaren. Albert Lammert Berends kan er over meepraten. ‘Soms word ik gevraagd om mee te spelen in een ander orkest omdat één van de leden niet kan. Dat is voor mij nu geen probleem. Ze drukken mij de muziek voor de neus en ik kan meespelen. Het is net als fietsen, je verleert het nooit. Over stoppen met muziek maken denk ik eigenlijk nooit na. Het is mijn lust en mijn leven.’

Meespelen, informatie willen of (jeugd)lid worden van De Bazuin kan via de website van de muziekvereniging geregeld worden.