Albertus Johannes exposeert in ’t RAShuys

‘Iedere verflaag die ik aanbreng inspireert om verder te gaan met een volgende laag.’

RODERESCH – Na 33 jaar in de optiekbranche te hebben gewerkt besloot Albertus Johannes het roer om te gooien. ‘Na mijn pensionering, nu 12 jaar geleden, ben ik lid geworden van de Teken- en Schildergroep Roden. Door veel te experimenteren en te ontdekken heb ik besloten mij toe te leggen op datgene wat mij het meeste raakte. Abstract schilderen. Ik heb geen opleiding gehad op een kunstenaarsopleiding. Ik ben autodidact, zoals ze dat noemen. Mijn werken bestaan uit meerdere lagen waarbij acrylverf gecombineerd wordt met bijvoorbeeld zand, marmerpoeder, gips en cement. Iedere verflaag die ik aanbreng inspireert om verder te gaan met een volgende verflaag. Op die manier ontstaat er al schilderend een bepaalde structuur.’

De werken van Albertus Johannes zijn vooral levendig en geven inspiratie. Ze spreken tot de verbeelding. Albertus Johannes: ‘Je vindt abstracte werken mooi of niet. Vaak is er geen tussenweg. Wie mijn schilderijen ziet ervaart wat abstracte kunst betekent. Al mijn werken hebben als naam – zonder titel – . Willen de mensen een titel bij het doek verzinnen, dan kunnen ze dat zelf doen. In mijn werken hoef je niets te zien en tegelijkertijd kun je er alles wat je wilt zien er ook in zien. Voor mij is het proces net zo belangrijk als het resultaat.’

Op dit moment volgt Albertus Johannes geen schilderlessen al zou het zo maar kunnen dat dat binnenkort wel weer gaat gebeuren. ‘Ondanks dat ik in Groningen woon heb ik een stevige band met Roden. Ik heb met veel plezier de lessen van Jan Kenter gevolgd. Een echte leermeester. Ook ben ik gastheer in K38. 1 keer per maand ontvang ik de bezoekers en geef uitleg over de exposities. Eerder werkte ik vanuit mijn Atelier in Haren. Het werd te klein. Ik ben nu op zoek naar een ruimere locatie om ook grotere doeken te kunnen maken.’

Zijn eigen schilderijen zijn in diverse variaties en kleurstijlen te zien in Roderesch. ‘Ik begin met een eerste verflaag aan te brengen op het doek. Dat laat ik een paar dagen drogen. Ik leg het weg. Vaak gebruik ik die tijd om tegelijkertijd aan een tweede schilderij te werken. Als ik het doek weer bewerk komen er meerdere lagen op. Al schrapend werk ik ook verflagen weg. Mijn werk bestaat uit opbouwen en weer afbreken. Zo ontstaat er iets. Kleur komt vanuit mijn innerlijke. Mijn gevoel is bepalend voor de richting. Ook het moment dat een schilderij klaar is komt vanzelf opzetten. Dan denk ik op een gegeven ogenblik, nu moet ik stoppen. Soms zie ik dat direct en soms doe ik daar maanden over. Schilderen is voor mij een proces. Altijd boeiend om te zien wat er ontstaat.’

De expositie vindt in de komende maanden tot en met juni plaats in dorpshuis ’t RAShuys. De voormalige school in Roderesch is sinds 2015 dorpshuis voor de RASdorpen. In de gezellige binnenruimte is plek voor exposities en ontvangsten. Op deze locatie hangen pakweg zo’n 15 schilderwerken van Albertus Johannes. Janneke Ulrich organiseert de tentoonstellingen. ‘Het mes snijdt zo aan twee kanten. Het dorpshuis heeft een mooie expositie binnen en wij geven de kunstenaar een podium om zijn werken te laten zien. Wie wil kan mij contacten om ook eens hier te exposeren, jannekeulrich@gmail.com.’