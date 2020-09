RODEN – De aanpak van de HOV en daarmee de bushalte in Roden, ligt volgens wethouder Alex Wekema op schema. ‘Problemen met de omleidingsroute over de Meidoornlaan zijn aangepakt’, zegt Wekema. ‘Door versmallingen door te voeren, rijden de bussen daar niet meer over de putten heen.’ De werkzaamheden zelf gaan ondertussen stug door. ‘Op 1 december willen we de bushalte weer openen’, zegt Wekema. ‘En op 20 november vindt de onthulling van het nieuwe monument Vertrekpunt plaats.’