Alex Wekema op de trappers voor duurzame mobiliteit

NOORDENVELD – Wethouder Alex Wekema verruilde afgelopen vrijdag de bureaustoel voor zijn fiets. In het kader van duurzame mobiliteit fietste hij samen met zijn roodgroene fietsmaten door alle 26 dorpen van de gemeente Noordenveld. Om half negen vertrok de club vanaf de Roder Health Hub. Ook de zon had er zin in. Die straalde net als de wethouder de hele dag.

Ter voorbereiding is aan alle dorpsbelangenverenigingen in de gemeente Noordenveld gevraagd naar hun vraagpunten over dit onderwerp. Bijna alle verenigingen hebben gereageerd en inmiddels via de mail punten ingediend. Laadpalen, ledverlichting op fietspaden, de kwaliteit van wegen en fietspaden en verkeersveiligheid zijn onderwerpen die veel genoemd worden. In een aantal dorpen waren vertegenwoordigers van de dorpsbelangenverenigingen aanwezig om hun punten te overhandigen en toe te lichten.