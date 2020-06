NOORDENVELD – Het zijn drukke weken voor wethouder financiën Alex Wekema. De Roner zag hoe ‘zijn’ gemeente een verlies van 3 miljoen draaide over het jaar 2019 en kan ook voor het jaar 2020 rekenen op een moeilijk jaar. Met het oog op de coronacrisis wacht hem een lastige taak, al sprak Wekema zelf liever van een ‘uitdaging’. Deze maandag zette de wethouder een foto op Twitter van een opengebroken parkeerplaats. Het blijkt de parkeerplaats bij het busstation, alwaar de werkzaamheden voor het HOV zijn begonnen. Over het HOV is de laatste tijd al veel gezegd en geschreven, en ook het verdwijnen van parkeerplekken bij de bushalte was een heet hangijzer. Maar nu alles op gang gaat komen, wacht alle betrokkenen slechts geduld. Het centrum gaat op de schop, te beginnen met de entree van Roden. Aan wethouder Wekema de taak om dit alles te overzien en, geholpen door bekwame ambtenaren, alles in goede banen te leiden. De uitdagingen stapelen zich op ten tijde van de coronacrisis. Maar goed dat Wekema zijn hand hier niet voor omdraait. Er komen interessante tijden aan.