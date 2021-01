PEIZE – De welbekende en gerenommeerde fotograaf Alfred Oosterman werkt momenteel aan twee boeken. Het eerste –luisterend naar de naam Leaves- staat voor februari gepland, het tweede ‘Had kunnen zijn’, voor april. Leaves is tot stand gekomen met Ben Clevers, de bloembindkunstenaar met internationale bekendheid. Over de hele wereld houdt hij lezingen over zijn bijzondere werk. Clevers maakt schitterende kunstwerken van blad. Als jonge jongen in opleiding kreeg hij de opdracht van een bloemist: maakt iets moois van al het afvalblad wat op de rond ligt. Hij vatte het zo serieus op, dat er een prachtig object ontstond. Hij liet het nooit meer los. Steeds vaker kreeg hij de vraag of zijn werk misschien in boekvorm te vinden was. De samenwerking met Alfred Oosterman was er al. Alfred legt zijn kunstwerken vast op de gevoelig plaat in zijn studio in Peize. ‘Een geweldig proces, ik had weinig ervaring met fotografie van planten. Gaandeweg kreeg ik er steeds meer affiniteit mee. Prachtig dat al zijn werk nu te bewonderen is in een boek.’ Het tweede boek gaat over straatbeeld. Foto’s die Alfred geschoten op willekeurige plekken omdat ze hem op een of andere manier inspireerden. Tekstschrijver Marjolein Scherphuis maakte er enkel op basis van de beelden een passende tekst bij. Had kunnen zijn, is de alles omvattende titel.