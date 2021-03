Alie Dijk is veertig jaar zuster in De Hullen

RODEN- Een bijzonder moment voor Alie Dijk, maandag 1 maart. Het was namelijk precies veertig jaar geleden dat ze aan de slag ging als zuster in toen nog ‘bejaardentehuis De Hullen.’ Ze maakte in die veertig jaar behoorlijk wat veranderingen mee. Niet allee de zorg veranderde, ook werd het complex meerdere malen grondig verbouwd en onderging verschillende reorganisaties. Alie bewoog mee, maar bleef op haar plek. Ze is inmiddels een vertrouwd gezicht voor heel wat cliënten en families. Alie wordt door haar collega’s geprezen om haar goede zorg, liefde een aandacht.