Alie Hut, directeur Coöperatie Glasvezel Noord

Vrouw met de hamer

HUIS TER HEIDE- “Coöperatie Glasvezel Noord was samen met Coöperatie Sterk Midden Drenthe (SMD) nog één van de twee zelfstandige partijen in de provincie Drenthe die een glasvezelnetwerk beheert. Glasvezel Noord blijft nu als enige over. We werk(t)en nauw samen met SMD. Hoewel KPN die samenwerking met ons voortzet, vind ik het wel jammer dat onze collega-coöperatie nu verdwijnt. De coöperaties zijn veelal ontstaan vanuit belangenverenigingen. Op één na zijn alle coöperaties nu overgenomen door commerciële partijen. Coöperatie Glasvezel Noord is volop bezig met de uitrol van fase 2, de laatste fase. Hoewel niet uitgesloten kan worden dat ons netwerk ook ooit verkocht zal worden, gaat dat zeker niet gebeuren voordat fase 2 helemaal aangelegd en operationeel is. Wij hebben onze leden beloofd fase 2 aan te leggen dat doen we dus ook. Wat er daarna gebeurt, zien we wel. Dat beslis ik niet, dat besluit wordt genomen door de leden. Ik ben de verbinder tussen de leden, de Raad van Toezicht en de verschillende partijen. Meestal zijn er één of twee grote partijen geïnteresseerd. Het gaat om veel geld. Je hebt pas een goed beeld van de kosten als ook de tweede fase is afgerond. De eerste fase (1600 objecten) heeft 5 miljoen euro gekost, voor de tweede is 7 miljoen uitgetrokken. Coöperatie Glasvezel Noord is een gezonde club met voldoende abonnees. We hebben een prachtige positie: we zijn de poort naar Groningen en de poort naar Friesland. Wat dat betreft gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Fase 2 bestaat uit 2000 objecten. Veenhuizen en Altena zijn als eerste aan de beurt, daar zijn we in augustus mee gestart. Daarna volgende RAS-dorpen. In Noordenveld blijven dan Nieuw-Roden, Nietap en Terheyl over, die zullen daaropvolgend worden ingepland. In de gemeente Tynaarlo behoren de plaatsen Donderen, Vries en Zeijen tot fase twee. We hadden nog graag een recreatiegebied in Norg erbij willen hebben. Dat is helaas niet gelukt: te weinig abonnees. De uitrol verloopt in fases. We werken met vaste ploegen die per gebied de aanleg van glasvezel afronden. Dat is overzichtelijk, iedereen kan op deze manier het proces goed volgen. Op 1 januari 2021 moet de aanleg van hele glasvezelnetwerk klaar zijn.”