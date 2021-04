Alle versoepelingen op een rijtje, ingaand per 28 april

REGIO – Het kabinet heeft versoepelingen aangekondigd. Tijdens de persconferentie van dinsdagavond werd er een opsomming gemaakt van alle nieuwe regels. Zo mogen de terrassen en winkels onder voorwaarde open en zijn thuis en op begrafenissen meer bezoekers toegestaan verdwijnt de avondklok. De Krant maakt voor jullie een overzicht.

Avonklok

De avondklok wordt opgeheven op woensdag 28 april om 04.30 uur.

Horeca

Terrassen gaan open van 12.00 tot 18.00 uur.

Maximaal 2 gasten per tafel. Als mensen uit hetzelfde huishouden komen, is meer ook toegestaan.

Maximaal 50 mensen bij grote terrassen.

Reservering is verplicht, mag vooraf, maar ook ter plekke.

Bijeenkomsten

Aanwezigen bij begrafenissen worden verdubbeld van 50 naar 100.

Aantal bezoekers thuis van één naar twee personen per dag.

Winkels

Winkeliers mogen weer klanten binnenlaten zonder afspraak.

Niet-essentiële winkels sluiten om 20.00 uur.

Mondkapjes blijven verplicht.

Er is een maximum voor het aantal klanten binnen.

Markten mogen naast levensmiddelen ook kleding en cosmetica verkopen.

Sport en Onderwijs

Hogescholen en universiteiten mogen open vanaf 26 april.

Studenten kunnen één dag per week fysiek onderwijs krijgen.

Theorie-examenlessen voor het rijbewijs zijn toegankelijk.

Vanaf 11 mei binnen- en buitensporten mogelijk weer versoepeld.