‘Alleen bij excessen handhaven wij als gemeente’

Update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – Vanaf 1 juni vinden er weer versoepelingen plaats in heel Nederland. Horeca gaan weer gedeeltelijke open en ook de terrassen zullen worden gevuld. Tot die tijd is het hopen dat het coronavirus blijft afzwakken. Burgemeester Klaas Smid is hoopvol gestemd, maar noemt ondertussen de economische schade die al geleden wordt ‘zorgwekkend’.

‘Er valt een stuk minder te melden dan vorige week’, opent Smid. ‘Vorige week werden de versoepelingen aangekondigd, waarna de telefoon hier roodgloeiend stond. Nog steeds krijgen we veel telefoontjes binnen over wat wel en niet mag.’ Volgens de burgemeester gaan we spannende weken tegemoet, waarbij het de vraag is wat de invloed van het openstellen van scholen en sportverenigingen doet met de bestrijding van het virus. ‘We zullen eind deze maand zien wat de eventuele effecten hiervan zijn. Als het zo doorgaat als de laatste tijd, dan gaan de versoepelingen vanaf 1 juni door.’

Smid hoopt stiekem dat ondernemers het dan weer wat makkelijker gaan krijgen. ‘De geleden economische schade is zorgwekkend’, zegt hij. ‘Het gaat me aan het hart dat mensen hun baan verliezen of door de crisis in onzekere tijden leven. Mijn medeleven gaat naar hen uit.’

Een team van Economische Zaken heeft vanuit de gemeente Noordenveld nauw contact met de horeca. ‘Daarin vertolken wij een adviserende rol’, aldus Smid. ‘Als het aankomt op het afstand houden in de diverse horeca, dan ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de consumenten en de bezoekers. En natuurlijk, als er ergens excessen ontstaan, dan zullen wij ingrijpen.’

Ondertussen heeft ook de gemeente het niet makkelijk. Financieel gaan zij een lastige tijd tegemoet. ‘Er ligt een toezegging van het kabinet dat er een coronafonds komt voor gemeenten’, aldus Smid. ‘Hoe dat er precies uit gaat zien en welke gemeente wat krijgt, is nog maar de vraag.’ Er wordt vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gecommuniceerd met ‘Den Haag’. ‘Het adagium is dat wij als gemeenten gecompenseerd willen worden. En natuurlijk krijgen we binnenkort nog te horen hoe het gemeentefonds eruit gaat komen te zien. Dat is voor ons ook weer een heel belangrijk moment.’

Jubilea

Al twee maanden komt burgemeester Smid niet meer bij mensen over de vloer die een diamanten (of soms: briljanten) huwelijk vieren. Ook 100-jarigen kunnen even niet fysiek bezocht worden. En dat is jammer, vindt Smid. ‘Je mist toch een beetje die bezoeken. Het levert namelijk toch altijd leuke gesprekken en ontmoetingen op.’ In plaats van een fysiek bezoek, krijgen mensen nu een persoonlijk kaartje van burgemeester Klaas Smid.