Allemansgoed Terheijl winnaar Harry de Vroome Penning 2021

VEENHUIZEN/NIETAP – Het kunstenaarscollectief Allemansgoed Terheijl heeft de Harry de Vroome penning 2021 gewonnen. Dit is vanmiddag bekend gemaakt door voorzitter Ali Edelenbosch van de Werkgroep Harry de Vroome. Daarnaast heeft de jury besloten dit jaar een extra penning uit te reiken als aanmoedigingsprijs aan het burgerinitiatief Land van Ons.

De Koepelkerk van Veenhuizen vormde vandaag het decor voor de gezamenlijke prijsuitreiking van de eerste Groene Anjer Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds en de Harry de Vroome Penning 2021. Uit alle inzendingen is het project van Kunstenaarscollectief Allemansgoed Terheijl gekozen als winnaar. In het juryrapport over Allemansgoed Terheijl staat: ‘Op een hoogstaande artistieke wijze heeft dit collectief in het gebied Terheijl de relatie tussen bodem, water, natuur en cultuurhistorie verbeeld. De kunstobjecten zijn alle vervaardigd van ter plaatse voorkomend bodemmateriaal (potklei en diverse glaciale en periglaciale zandsoorten). De ontmoeting met deze objecten maakt de wandelaar nieuwsgierig naar het hoe en waarom. De toelichting is prachtig vervat in een handzame brochure en op een uitgebreide website.’

De gemeente Noordenveld is de initiator van dit project geweest. Zij heeft kunstenaars gevraagd met hedendaagse beeldende kunst Landgoed Terheijl meer levend, beleefbaar en herkenbaar te maken en daarmee een nieuwe culturele laag toe te voegen aan het landschap. Terheijl, als onderdeel van de landgoederenzone Nienoord – Terheijl – Mensinge, is de groene ruggengraat van het gebied tussen Leek en Roden. Drie kunstenaars hebben besloten als tijdelijk kunstenaarscollectief de opdracht aan te nemen. Het resultaat is Allemansgoed Terheijl. Vanwege de gedrevenheid en de volharding van de kunstenaars, die met steun van de gemeente en de betrokkenheid van de bewoners dit landschap zoveel aandacht hebben gegeven, heeft de werkgroep de Harry de Vroome besloten de prijs aan dit kunstenaarscollectief toe te kennen. Hoewel er bij de uitvoering geen sprake is van een sterk structurerende landschappelijke ingreep, ontrafelt dit educatieve kunstproject de geheimen van de landschapsgenese op een intrigerende wijze. Dit strookt volledig met het gedachtengoed van Harry de Vroome, die in zijn ontwerpen steeds duidelijk voortborduurde op de ontstaansgeschiedenis van het landschap.

Het burgerinitiatief Land van Ons is een voorbeeld waarbij burgers zelf de regie in handen nemen. De coöperatie, gestart in 2019, koopt landbouwgrond op voor herstel van biodiversiteit en landschap. Inmiddels heeft Land van ons 15.000 leden. De missie van de coöperatie is een kentering te bewerkstelligen in het verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap en het uitputten van grond. De werkgroep is zeer onder de indruk van de missie van Land van Ons. Dit initiatief past volledig bij het gedachtengoed van Harry de Vroome. Daarom heeft de werkgroep besloten een extra penning als aanmoedigingsprijs toe te kennen aan Land van Ons. Goed voorbeeld doet hopelijk volgen.