Allereerste survivalrun Norg in aantocht

NORG – Op 23 April is het zover dan staat de allereerste survivalrun in Norg op het programma. In het mooie sportdorp Norg zullen dan 500 recreatieve sporters rennen, klimmen en klauteren over hindernissen in het dorp en de natuur eromheen. Leden van survival Norg zijn druk met de voorbereidingen maar op de dag zelf zijn nog vele handen nodig. De organisatie zoekt vrijwilligers vooronder andere het ontvangen en ondersteunen van deelnemers, jureren bij hindernissen, uitreiken van shirtjes en startbandjes en horeca/gastvrijheid. Vrijwilligers zullen goed voorbereid worden op hun taken. Opgeven kan via de site www.survivalrunnorg.nl of de QR code die je op de hindernissen in het dorp kan vinden. Wie vragen heeft kan een mailtje sturen naar info@survivalrunnorg.nl