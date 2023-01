Alles over Pay and Play casino’s!

Ben je een fan van online gokken maar heb je een hekel aan het vervelende registratieproces? Ga dan spelen bij een Pay and Play casino waarvoor je je niet hoeft te registreren. Ja, echt waar! Sla gewoon het vermoeiende aanmeldingsproces helemaal over en begin meteen met spelen. Geen formulieren invullen, geen verificatie van je identiteit. Het revolutionaire slimme systeem zal al deze stappen voor je doen wanneer je je eerste storting doet. Jij daarentegen kunt je concentreren op de spellen! In dit artikel lees je meer over deze online casino’s.

Wat zijn Pay and Play casino’s?

Met Pay N Play Casino ’s moet je alles vergeten wat je eerder over iGaming wist. Als nieuwe standaard in de online gaming-industrie zal het je perceptie van casino’s zonder registratie verbeteren. Dit is een enkel product dat drie functies in één combineert. Simpel gezegd, het omvat stortingen, opnames en KYC in één. En dat is alles wat je ooit hebt gezocht en gedroomd tijdens het online spelen. Dit betrouwbare factureringsconcept voor casino’s wordt steeds populairder onder gokkers. Het idee is zo simpel en toch zo origineel. Het probleemloze registratieproces bespaart je tijd, energie en frustratie. Bovendien maakt het het voor casino’s zonder registratie en exploitanten gemakkelijker om aan de regelgeving te blijven voldoen.

Dit is allemaal mogelijk dankzij Trustly, een Zweedse fintech die voorheen bekend stond als InstantBank. Trustly (biedt een online betaalmethode in Europa) introduceerde het concept van Pay N Play in 2008 en heeft sindsdien een grote vlucht genomen bij online casino’s. Geen enkele KYC-procedure casino’s zijn begonnen met het implementeren van Pay N Play, wat een soort uitbreiding is van Trustly. Ze verbinden hun platforms en bieden een extra veiligheidsniveau voor spelers. Dankzij deze innovatieve technologie en de integratie van de BankID-inlogfunctie kunnen spelers direct geld storten en opnemen van en naar hun bankrekeningen.

De voordelen van Pay and Play casino’s

Pay and Play casino’s bieden diverse voordelen: