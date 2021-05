‘Als er een paar momenten zon zijn per dag is het al snel goed’

Kampeerders laten zich niet afschrikken door het slechte weer

NOORDENVELD – Weliswaar begon het campingseizoen al eind maart, in de meivakantie barst de drukte pas echt los. Ondanks de kou weten toeristen de Noordenveldse campings goed te vinden, zo blijkt. Van heinde en verre komen ze naar de Kop van Drenthe.

De regen komt met bakken uit de lucht deze ochtend. Bij camping De Norgerberg is het stil op de schelpenpaden. De gasten hebben zich teruggetrokken in hun tenten, caravans, campers of chalets. Het mag de pret niet deren, aldus Johan van Rijswijk: ‘We draaien gewoon lekker en mogen niet klagen. We zijn blij dat we weer iets meer mogen, ook met het terras.’ De boekingen gaan goed bij De Norgerberg. Wel gaan sommige mensen iets eerder naar huis, vanwege het slechte weer. ‘Maar thuis hebben ze dit weer ook,’ merkt Van Rijswijk op. ‘Hier heb je tenminste nog een vakantiegevoel.’

De familie Blomsma uit Oosterwolde schuilt onder het afdak bij het paviljoen. Ze zijn net aangekomen: ‘We wachten tot we de voortent kunnen opzetten.’ Het is de bedoeling dat ze anderhalve week blijven, hoewel daar nog wel enige twijfel over is als het weer slecht blijft. ‘We verwachten dat het weer nog wel beter wordt,’ zeggen ze. In de verte maken de grijze luchten al plaats voor meer licht en aan de horizon is zelfs een klein streepje blauw te zien. Zodra het droog is zetten ze snel de tent op.

Even verderop komt de familie Mettes uit Schagerbrug net de voortent uit om hun hond uit te laten. ‘Wij komen hier al jaren,’ zeggen zij. ‘Het voelt een beetje als thuiskomen.’ Vroeger kwamen ze hier met de kinderen, maar nu die het huis uit zijn en niet meer meewillen gaan ze met zijn tweeën op vakantie. ‘Het is een echte familiecamping en we houden van de rust en de mooie natuur.’ Het is wel de koudste periode in al die jaren dat ze hier komen, maar binnen zitten is er voor de familie Mettes niet bij: ‘De hond moet er ook af en toe uit, dus we wandelen veel.’ Voor de rest doen ze weinig, ze zijn pas één keer weg geweest. Hun dochter studeert in Groningen, ‘Dus daar gaan we zo nog even naartoe om wat spullen te brengen.’

Zowaar breekt de zon nog door. Steeds meer mensen kruipen uit hun tent, kinderen rennen alweer over het park en bij de pingpongtafel wordt alweer een balletje geslagen. Jurren en Jildou uit Gouda staan op het punt om er met hun dochters Lotte en Femke op uit te gaan. Vorige week vrijdag zijn ze aangekomen. ‘Het bevalt goed,’ zeggen ze. ‘Het is een leuke camping en een mooie omgeving. De meiden vermaken zich ook prima.’ Het gezin heeft zich onder andere vermaakt op het Struin- en duinpad en het Donderpad op het Noordseveld. Het zwembad is ook leuk, maar wel een beetje koud omdat het deels open is. ‘Zwemmen is leuk,’ roept Lotte enthousiast, om er aan toe te voegen dat ze nog drie nachtjes blijven. Dat is inderdaad wel de bedoeling, zeggen haar ouders, maar het is wel afhankelijk van het weer: ‘We willen de tent graag droog oppakken.’ Met een kacheltje en voldoende lagen kleding is het goed toeven in de tent. ‘Dinsdag hebben we wel heel even gedacht om eerder weg te gaan,’ geeft Jildou toe. ‘Toen was er zoveel regen en wind. Dat moet niet te lang duren, maar als er een paar momenten zon zijn per dag is het al snel goed.’

Ook camping Cnossen aan het Leekstermeer goed bezet. ‘We hebben wel een beetje last van het slechte weer,’ geeft receptiemedewerkster Annika toe. ‘De seizoensgasten komen vaak later, die wachten op het mooie weer.’ Wel is er veel geboekt, vertelt ze. ‘Er zijn nog maar een paar plekken vrij, dus het is wel druk.’ Vanwege de coronapandemie is de zomervakantie sneller dan normaal volgeboekt en ook in het Hemelvaart- en Pinksterweekend staat de camping vol. ‘We hopen natuurlijk op mooi weer, zodat dan ook veel bootje kunnen verhuren.’ Aldus Annika. ‘En nu het terras weer open is levert dan ook extra bezoekers op.’

Rutger Ekhart uit Zwolle logeert in een kant-en-klare tent op de camping. Hij is gisteren pas aangekomen, maar zijn vriendin en haar kinderen waren er al langer. Ze houden van surfen en zeilen. ‘Gisteren zijn we het meer op geweest,’ vertelt Ekhart. ‘Dat was wel mooi, met die harde wind.’ De camping bevalt goed, aldus Ekhart. ‘Het is wel koud. Vorig jaar zijn we hier ook geweest, maar toen was het wel beter weer.’

Verderop is de familie De Klerk uit Roden druk bezig om een nieuwe voortent voor de caravan te zetten. ‘De vorige tent was met haringen en al weggewaaid door de storm,’ vertelt mevrouw De Klerk. ‘Deze is wat compacter, hopelijk gaat dit wel goed. Onze kleindochter wilde heel graag, dus gaat zij samen met haar vader toch nog een nachtje kamperen, maar het is wel erg nat.’ De kou deert de familie overigens niet: ‘Daar heb je geen last van als je in de caravan zit.’

Op camping Ot en Sien in Roden gaat het er gemoedelijk aan toe. Net als op de andere campings zijn hier ook al veel caravans te vinden, maar veel seizoensgasten blijven vanwege het weer en corona meer of langer thuis. Jan Tjimmes uit Drachten is er wel en wil net de banden van zijn vouwfiets oppompen. Vijftig jaar geleden kwam hij al in Roden op zijn brommertje voor een kampeervakantie. Zodoende kwam hij vorig jaar samen met zijn vrouw weer terug. ‘Vorig jaar stonden we hier met een camper,’ vertelt hij. ‘Dat beviel zo goed dat we nu weer zijn gegaan. Het is hier mooi rustig, gemoedelijk en geweldig onderhouden.’ Het is de bedoeling dat de familie Tjimmes hier het hele seizoen blijft staan. ‘We hebben een auto, dus we kunnen op pad of even naar huis bij slecht weer,’ zegt Tjimmes. ‘Naar het buitenland zie ik voorlopig nog niet gebeuren.’

Verderop op de camping brengt Jannie Schat een bloemetje naar andere seizoensgasten van de camping. ‘Het is een prijsje voor de kerstpuzzel die ik had gemaakt,’ zegt ze. ‘Omdat ik het zo leuk vindt dat ze hebben meegedaan.’ Jannies man Renze heeft ondertussen de caravan en voortent opgeruimd. In het dagelijks leven is hij leraar op een basisschool in de Groningse wijk Beijum – ‘Het mooiste werk dat er is’ – en in de weekenden zijn ze op de camping. Bij mooi weer gaan ze al op woensdagavond naar de caravan, of ‘ons buitenverblijf’ zoals ze het ook wel noemen. ‘Op vrijdag fiets ik dan nog naar mijn werk,’ zegt Renze. ‘Tijdens de eerste lockdown vorig jaar heb ik hier zelfs thuisonderwijs gegeven. Eigenlijk is het hier net als thuis, alleen zijn we meer buiten en hebben we meer contact met mensen.’ De meeste seizoensgasten zetten hun caravan hier aan het begin van het seizoen staan en blijven dan zes maanden staan, vertelt de familie Schat. Zelf gaan ze in de zomer meestal wel een paar weken weg, naar de Franse Alpen bijvoorbeeld, zodat Renze op de racefiets de bergen kan beklimmen. ‘Hopelijk kan dat ook weer dit jaar,’ zegt Jannie.