‘Als er wolken komen moeten ze mooi zijn, dan geef ik ze aandacht’

Charlotte van Dijk schildert met overgave

NORG – Charlotte van Dijk en haar man wonen al lang in Norg. Om precies te zijn vanaf 1977. Daarvoor was het Ten Boer en daarvoor Amsterdam. ‘Dankzij onze verhuizing naar het noorden ben ik gaan schilderen. Drenthe heeft ons altijd getrokken. Een prachtige provincie en Norg is een mooie plek om te wonen. We hebben het goed getroffen. Achter ons huis grenst het bos naar Langelo, de natuur is dichtbij.’

Zij typeert zichzelf als een langzame en precieze schilder. Snelle strepen zetten op het doek zijn niet haar ding. ‘Ik maak elk jaar ongeveer 1 schilderij. Ze hangen nog allemaal bij ons thuis en ik kan er zo dagelijks van genieten. Ik schilder met olieverf. Het schilderen moet voor mij niet te snel gaan. In het begin heb ik wel geschilderd met aquarel en acrylverf, maar echt, dat is niet mijn ding. Ik ben toen al vlot overgestapt op olieverf. Je ziet het verschil ook goed. Het geeft meer glans en ik vind het daardoor mooier. Als het af is krijgt het nog een laklaagje.’

Charlotte van Dijk werd al snel lid van de Nörger Varvers. Daar kwam even een stop in toen gekozen werd voor de Dagschool voor Volwassenen die toentertijd in Nieuw Roden was gevestigd. Daarna werd het penseel weer opgepakt en sindsdien wordt er – vanaf 1988 – bij de Nörger Varvers geschilderd. ‘Dat is 33 jaar geleden. Landschap, natuur en dieren, daar hou ik ontzettend van. Overigens heeft kunst mij altijd al geboeid. Ik heb veel musea in ons land bezocht en met Stichting Welzijn Norg gingen we in de jaren 90-maandelijks op pad om in de regio kunst te bekijken. Ik schilder hoofdzakelijk landschappen, zo schitterend. Bomen, al die kleuren, bospaden, ik hou daarvan. Ook heb ik enkele berglandschappen in de Alpen mogen schilderen, waaronder de Matterhorn op de grens van Zwitserland en Italië. Vrij imponerend vond ik dat.’

Voordat begonnen wordt aan een schilderij zijn er al vaak foto’s gemaakt, potloodstrepen getekend en de eerste schetsen voorzichtig neergezet op het doek. ‘Dan denk ik vaak, ‘wat moet dat worden, waar kom ik uit’. Als ik klaar ben met het schilderij ben ik soms ook zelf verbaasd wat eruit is gekomen. Op dit moment is er tot 17 november een expositie te zien in De Brinkhof in Norg waar onder andere een schilderij hangt van Charlotte van Dijk. Bollenvelden heet het werkstuk en laat de bloeiende tulpenvelden zien zoals die aan de Eenerstraat tussen Norg en Een de laatste jaren in het landschap te zien zijn. ‘Ik heb hier gekozen voor een hoge lucht met een hoge horizon en een achtergrond met een bos en een tweetal huisjes. Een bollenveld leeft en is kleurrijk. Er zitten contrasten in het schilderij die ik erg mooi vind. Een boom zonder bladeren aan zijn sprietige takken heb ik op de voorgrond gezet. De mooie tulpenvelden komen er zo kleurig tussendoor met op de achtergrond de horizon, blauw en met een fikse wolkenpartij erbij. Ik vind dat als er wolken komen dan moeten ze mooi zijn, dan geef ik ze aandacht. Doordat de middenlijn naar boven is verschoven krijg je diepte in het schilderij. Het landschap krijgt zo meer aandacht.’

De Nöger Varvers worden getypeerd als een gezellige club mensen waar je veel contacten op doet, lekker dichtbij huis en je steekt er altijd iets van op. Wie informatie wil over deze Norger schilderclub kan terecht op de expositie.