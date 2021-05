Alteveerders zien 7 woningen op Prins Willem Alexanderhoeve-terrein niet zitten

ALTEVEER- Veel te veel, dat is de communis opinio van de inwoners van Alteveer over het plan voor de bouw van 7 woningen op het PWA-hoeve terrein aan de Melkweg in Alteveer. De adviseur van initiatiefnemer en eigenaar van de grond Aernout Bos presenteerde onlangs het plan aan de Werkgroep Alteveer die speciaal voor deze kwestie in het leven is geroepen. Al eerder liet Dorpsbelangen RAS een enquête uitvoeren onder de inwoners van het gehucht. Draagvlak voor zoveel woningen op deze locatie is er niet.

Zoals de plannen er nu liggen wordt ook het weiland naast de hoeve bebouwd. De bouwdichtheid past niet in het beeld hoe Alteveer eruit ziet, zegt Dorpsbelangenvoorzitter Tom Stienstra. Alteveer is een uitloopgebied dat rust en ruimte uitstraalt. In Alteveer staat één woning per anderhalve hectare. Zeven woningen is voor dit perceel veel te veel. Dat hebben we ook aangegeven aan de adviseur van Bos. Hij is met onze zienswijzen teruggegaan naar de eigenaar. We hopen dat dit een aanleiding is om de ideeën bij te stellen. Als het plan wordt afgeschaald naar een acceptabel niveau, zijn we eruit’, zegt Stienstra die benadrukt dat het zeker geen ‘gelopen race’ is. ‘De provincie moet er ook iets van vinden. Wat ik nog wel kwijt wil is dat in juridische stukken die in 2014 in de gemeenteraad zijn behandeld, is vastgelegd dat de gemeente eerst in overleg zal treden met de inwoners om tot een goede invulling van het gebied te komen. Dat is niet gebeurd, de gemeente praat eerst met de initiatiefnemer. Dat valt niet lekker.’ Er rust een maatschappelijke bestemming op het perceel. Mocht de initiatiefnemer toestemming krijgen voor woningbouw, moet er eerst een bestemmingsplanprocedure plaatsvinden. Dorpsbelangen RAS hoopt binnenkort terugkoppeling te krijgen van Bos en zijn adviseur.