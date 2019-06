‘Als het zo uitkomt schuif ik wat later aan bij de verjaardagsvisite. Ik plooi me graag’

Uitgelicht: VDM Hypotheek- en Financieel advies

MARUM – Na bijna 40 jaar ervaring in de financiële dienstverlening bij een grote bank besloot Arend van der Meulen drie jaar geleden voor zichzelf te gaan beginnen. Met succes. Veel oud-klanten van de bank weten hem inmiddels te vinden. Met VDM Hypotheek- en Financieel advies helpt hij mensen bij het afsluiten van een hypotheek, zoekt uit wat de mogelijkheden zijn én wat de beste deal is. Altijd op een prettige, persoonlijke manier. Ook fijn: Arend is altijd bereikbaar. 24/7. Huis gezien en graag snel weten waar je aan toe bent? Geen punt. “Ik vraag altijd: is er haast bij? Is dat het geval, maak ik tijd. Ik plooi me graag.”

De bankenwereld is behoorlijk veranderd de laatste jaren. Onpersoonlijker geworden. Dat weet Arend van der Meulen maar al te goed. Hij maakte het zelf van dichtbij mee. “Ze geven je het gevoel van: ‘je mag blij zijn dat je hier mag bankieren’. Onvoorstelbaar vind ik. Direct contact met een persoonlijk adviseur is er niet meer bij. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Je koopt immers niet iedere dag een huis.”

Starterslening

De klanten van VDM zijn heel divers. Van starters tot ouderen. “Voor mensen met een nét te laag inkomen komt een eigen woning met behulp van een starterslening toch binnen bereik. De eerste drie jaar betaal je geen rente en aflossing. Na drie jaar is er een toetsmoment. Is je inkomen gegroeid, start dan de rente en aflossing. Is je inkomen hetzelfde gebleven, wordt de regeling met drie jaar verlengd. In het Westerkwartier is het verstrekken van een starterslening op dit moment lastig. De voormalige gemeenten Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast hadden ieder een eigen regeling. Het Westerkwartier heeft geen eenduidige regeling. Dat had eind maart al rond moeten zijn. Nu is besloten het over de zomervakantie heen te tillen.”

VDM Hypotheek- en Financieel advies doet zaken met ruim dertig geldverstrekkers, zowel banken als verzekeringsmaatschappijen. “Wat de beste deal is, hangt af van de inkomsten én wat iemands wensen zijn. Daarom vraag ik altijd wat iemand belangrijk vindt in het leven. De norm kan wel zijn, ‘dit kun je lenen tegen deze maandlast’, maar iemand kan ook wel een bijzondere hobby hebben die veel geld kost. Voor mensen die een pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en een behoorlijke overwaarde op hun huis hebben, kan het interessant zijn om de hypotheek te verhogen. De hypotheek als instrument gebruiken om het leven aangenamer te maken. Ook daar adviseer ik graag in.”

Arend bezoekt mensen thuis of op een afgesproken locatie. Een vrije dag nemen hoeft niet, want ook in de avond bezoekt hij zijn klanten. “Mensen kunnen me altijd bellen. Ook ’s avonds en in het weekend. Het is wel eens voorgekomen dat ik op zaterdagavond bij iemand zit voor een bevrijdend gesprek. Als het zo uitkomt schuif ik wat later aan bij de verjaardagsvisite. Ik plooi me graag.”

Ook graag weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van hypotheken? Neem even contact op met Arend van der Meulen. M: 06-12099403 E: vdmeulenarend@gmail.com