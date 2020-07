‘Als ik aan de terugkeer denk, krijg ik het er direct weer warm van’

Oud-voorzitter Supportersvereniging FC Groningen:

LEEK – Het nieuws over de terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen schokt de voetbalwereld. De Trots van het Noorden is wereldnieuws, de seizoenkaarten vliegen de deur uit en supporters leven op een roze wolk. Zo ook Jan Westerhoff uit Leek. Al bijna veertig jaar volgt hij zijn club op de voet en in de periode 2003-2006 was hij zelfs voorzitter van de Supportersvereniging. ‘Ik was erbij toen hij debuteerde in Waalwijk en nu komt hij dus terug. Kippenvel. Als ik er weer aan denk, krijg ik het er direct weer warm van.’

Of hij even tijd heeft om te bellen? ‘Voor FC Groningen mag je altijd bellen’, lacht hij. Westerhoff maakte als voorzitter van de Supportersvereniging de verhuizing naar de Euroborg mee. Een roerige tijd, waarin veel gebeurde. ‘Als ik nu kijk naar dit nieuws, dan ben ik stiekem een beetje jaloers op John de Jonge (huidige voorzitter van de Supportersvereniging, red.). Dat je dit van zo dichtbij mag meemaken, is natuurlijk fantastisch.’

Op vrijdagavond zag Westerhoff op Twitter al iets voorbijkomen over een eventuele transfer van Robben. ‘Om eerlijk te zijn dacht ik toen: volgens mij moet iemand zijn biertje even laten staan. Maar een dag later bleek het dus te kloppen, heel bizar.’ Niet eerder maakte hij bij FC Groningen zo’n moment mee als de terugkeer van Robben. ‘Ik heb drie keer zo’n kippenvelmoment beleefd. Bij de geboorte van mijn zoon en dochter, en bij het nieuws over Robben. Ik krijg nu ook alweer kippenvel, het is fantastisch.’

De maandagochtend is voor Westerhoff wel eens vervelender geweest. ‘Ik loop al de hele dag te lachen en ik word al veel gebeld door klanten die mij feliciteren. Dat is eens wat anders dan de vraag: “En, wat was het dit weekend?” Groningen staat echt op de kaart.’

Westerhoff sloot een rentree van Robben in de voetballerij niet uit. ‘Hij bleef immers doortrainen bij Bayern, dus ik dacht: misschien gaat hij nog wel iets doen. Maar ik had dan eerder een rentree bij Bayern verwacht. Dat hij nu terugkomt, daar had ik geen rekening meer mee gehouden.’

Vanaf zijn zevende bezoekt Westerhoff zoveel mogelijk wedstrijden van de FC. ‘Toen ik als kind meeging met mijn oom, was ik nog minder met alles erom heen bezig. Dan gaat het om de sfeer en het spelletje, dat vind je mooi. Later wordt het steeds meer je club, dan wordt het een deel van je leven.’

Over een teleurstellende rentree maakt Westerhoff zich geen enkele zorgen. ‘Zijn terugkomst is nu al geslaagd, laten we eerlijk zijn.’ Daarmee doelt hij op de 11.000 seizoenkaarten die al verkocht werden en de shirts die straks als warme broodjes over de toonbank zullen vliegen. ‘Maar het is ook fantastisch voor jonge voetballers als Romano Postema, Kian Slor en Tomas Suslov. Die kunnen echt iets van Robben leren. Ook voor Danny Buijs is het mooi. Hij krijgt er als het ware een assistent bij.’

Daarnaast verwacht Westerhoff dat Groningen nu ook makkelijker spelers van buitenaf aan zich weet te binden. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Ik denk dat iemand als Mark Diemers ook wel even heeft gebaald toen hij dit te horen kreeg. Maar misschien was hij er ook wel blij mee, aangezien de aandacht van zijn afgeketste transfer is afgeleid.’

De komende dagen zal Westerhoff, en met hem vele andere supporters, op een roze wolk leven. ‘Het is een heerlijk gevoel’, zegt hij. ‘En nu is het afwachten wanneer we weer naar het stadion mogen.’

Westerhoff hoopt tot slot dat de seizoenkaarthouders die er nu bij komen, ook blijven als Robben straks weg is. ‘Het zou mooi zijn dat zijn terugkeer ertoe leidt dat de beleving van vroeger weer terugkomt. In ieder geval is dit heel positief voor de club, Groningen staat weer echt op de kaart.’

Zelfs aan de telefoon is de glimlach van Westerhoff hoorbaar als hij tot slot verzucht: ‘Het allermooiste is dat het puur om clubliefde gaat.’