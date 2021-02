Jelle Maijer: ‘De natuur geeft mij inspiratie’

NORG – Zo’n 7 jaar geleden heeft Jelle Maijer zijn eerste schilderlessen genoten bij Johan Lanting aan de Witterstraat in Assen. ‘Ik vond het hartstikke leuk. Ik leerde vooral om vrij te schilderen. Gewoon doen wat in je op komt en dat vormgeven. Zo schilder ik nog steeds. Soms heb ik een voorbeeld voor ogen, maar wanneer ik de eerste verfstreken heb geschilderd komen er altijd verrassingen om de hoek kijken en daar ga ik dan mee verder. Als ik schilder brengen toevalligheden wonderlijke schilderingen op het doek.’

Als westerling uit Delft bracht het werk hem naar Drenthe. Assen om precies te zijn. Nu wonen Jelle en zijn vrouw in Norg. Aan de rand van de Norger Es is het goed wonen. Rondom zijn weilanden, landbouwgrond en er is bos waar het heerlijk wandelen is. Het uitzicht is weids en vanuit de tuin zien we in de verte reeën grazen. In de boom zit een eekhoorntje. ‘De natuur geeft mij inspiratie. Toen ik in Drenthe kwam wonen heb ik een opleiding tot natuurgids gevolgd en zodoende ben ik veel over het landschap te weten gekomen. Kijk, hier vlakbij, is een bosje met een vennetje waar ik vaak wandel en van de stilte geniet. Daar is iets, ik weet niet precies wat, maar ik krijg er energie van. Dat gevoel probeer ik ook te vangen in mijn schilderijen.’

Materialen uit de natuur worden ook gebruikt om te verwerken in de schilderijen. Zo is er een werkstuk met zand uit het Balloërveld en zijn er schilderijen met dophei, braampitten en bladeren. ‘Dat geeft reliëf. Als ik wandel neem ik mee wat ik mooi vind. Zo vind ik dat je hier in deze omgeving mooi geel Drents zand hebt, geel zand dat naderhand iets bruiner wordt. Op een of andere manier pakt mij dat en is het voor mij een kleur om te onthouden.’

Het huis van de familie Maijer is nieuw gebouwd. Een Tiny house, 55 vierkante meter. Achter het woonhuis staan twee kleine schuurtjes. In 1 ervan staat een tafel met werkmaterialen. Een ideale plek om rustig te werken. ‘Vroeger kwam uit een test naar voren dat iets met cijfers en getallen mijn ding zou zijn. Maar eigenlijk had ik daar helemaal geen lol in. Later kwam ik erachter dat ik van het maken van dingen ook erg veel plezier kreeg. Iets bedenken en uitvoeren lag mij wel. Dat heb ik ook steeds terug laten komen in mijn werk door klussen op te pakken die daar mee te maken hadden. Ook het bezig zijn met de bouw van ons huis is zo’n creatief proces. En ja, dat heb ik met schilderen nu ook. Als ik een penseel pak, dan begin ik het al leuk te vinden. Natuurlijk lukt niet alles. Soms ben ik niet tevreden over het resultaat. Dan maak het doek weer wit en begin weer opnieuw. Ik schilder naar eigen inzicht. Iets naschilderen doe ik niet. Ik neem iets mee in gedachten naar huis en dan begin ik. Creatief bezig zijn is leuk.’

Binnenkort is het werk van Jelle Maijer te zien in De Brinkhof in Norg. De Culturele Raad Norg heeft hem uitgenodigd om enkele van zijn schilderijen te exposeren. Het programmaboekje geeft aan dat de expositie te zien is tot 29 maart. De Krant zal ongetwijfeld het persbericht publiceren als de coronamaatregelen zijn versoepeld en De Brinkhof weer open is voor publiek.