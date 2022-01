‘Als ik werk zit ik in een flow, en voor ik het doorheb is de dag om’

Ontwerper, illustrator, vormgever en ook nog een hoofd vol plannen





NORG – Zestien jaar geleden volgde Mandy Woltjer Duursma uit Norg een grafische opleiding in Zwolle. Na haar opleiding twijfelde ze of ze de juiste richting had gekozen. Dus leerde ze verder. Communicatie, internationale handelsbetrekkingen, en uiteindelijk deed ze een opleiding voor agogisch werk.

‘Mijn creatieve kant bleef roepen, maar ik deed er niet zoveel mee, behalve soms eens iets voor een bekende. Ik besloot uiteindelijk naast mijn werk, ook mijn eigen bedrijf op te zetten. Ik maak graag boeken. Mensen denken soms dat een boek uit een stapel A4-tjes bestaat, maar er zit best veel werk in een boek. Voordat het drukklaar is moet er veel gebeuren. Denk aan uitlijnen, het plaatsen van de afbeeldingen, waar wil de schrijver het paginanummer, moet er nog een kleine afbeelding bij het begin van elk hoofdstuk, enzovoort. Daarnaast is het omslag erg belangrijk.’

Boeken zijn speciaal, vindt ze. ‘Wat mij betreft wordt elk boek uitgegeven. Iedereen heeft een verhaal en al die verhalen zouden een podium moeten krijgen. Ik snap best dat niet alle boeken uitgegeven kunnen worden, maar ik zie mezelf wel een uitgeverij beginnen. Want naast opmaken, kan ik ook illustreren. Dus ik kan boeken vormgeven, illustreren, het omslag maken en de promotie doen. Het scheelt enorm als je dat allemaal zelf kunt.’

Ze zet een stapel boeken op tafel en haalt er een dik kookboek uit. Het boek is rijkelijk opgemaakt. ‘Dit was zo’n leuke klus. Geschreven door een moeder en een dochter. Ik heb nog steeds regelmatig contact met ze. Oh en deze poster hangt door de hele stad,’ en ze laat een poster zien met een tekening van de Martinitoren, van #liefgrunn.

Mandy krijgt steeds meer klussen. ‘Zo maak ik voor elke editie van HX magazine een illustratie bij een column. Ik maak niet enorm veel reclame voor mezelf, dat zou veel beter kunnen. Ik zou het leuk vinden om met andere creatievelingen in contact te komen. Echt contact, geen Facebook contact. Als je op social media kijkt, zie je nergens mensen hun onzekerheden, terwijl iedereen ze heeft. Ik zou het leuk vinden om een soort platform op te richten van mensen in de buurt. Mensen die met twee benen op de grond staan. Die elkaar versterken en helpen. Op deze manier kun je heel fijn netwerken en zie je de mens achter de collega. Je ziet dan niet alleen mooie plaatjes.’

In haar werkkamer vind Mandy rust, hoe druk het ook kan zijn. ‘Zelfs zogenaamd saaie klusjes zoals een boek zonder illustraties opmaken, vind ik heerlijk. Die repeterende handelingen zorgen ervoor dat ik in een flow terechtkom. Ik vergeet de tijd dan helemaal.’

Mandy krijgt steeds meer opdrachten. ‘Het loopt nog niet storm, maar er zit zeker een stijgende lijn in. Ik werk nog drie dagen in loondienst en dat vind ik ook ontzettend leuk. Daarnaast heb ik twee kleine kinderen. Dus werk ik ook veel in de avonduren. Hoewel ik graag in mijn eentje in mijn bubbel werk, werk ik wel heel graag samen. Ik vind het heel leuk om samen met een schrijver een boek te maken. Er moet natuurlijk wel een klik zijn. Ik leid daarin dan ook niet. Ik zie het meer als autorijden. De schrijver bepaalt waar we naar toe gaan en ik geef af en toe een tikkie aan het stuur.’

Mandy haar hoofd zit vol met mooie plannen. ‘Een webshop beginnen lijkt me ook heel leuk. Mensen kunnen dan gepersonaliseerde kaartjes bestellen, bijvoorbeeld. En eigen gecreëerde items. Maar ik wil ook graag meer illustraties voor boeken maken. Oh en natuurlijk een uitgeverij beginnen.’ Ze begint te lachen. ‘Eerst maar eens wat orde in dit chaotische hoofd. Het liefst nam ik nu een sabbatical om gewoon na te denken waar ik de meeste energie in ga steken. En dan steeds leukere dingen doen. Daar heb ik zin in.’