‘Als je bij het orgel staat hoor je de muziek én het verhaal, zoiets vergeet je nooit weer’

Brink-app vertelt historie rondom de Brink in Roden

RODEN – Een rondje Brink in Roden wordt straks nog leuker én informatiever. Tegen het einde van het jaar hopen Museum Havezate Mensinge, Speelgoedmuseum Kinderwereld, het Scheepstra Kabinet, de Catharinakerk en de Historische Vereniging Roon de ‘Brink-app’ te presenteren. De app die je op je mobiel kunt downloaden voorziet je van alle specifieke informatie over het historische erfgoed en de museumcollecties rondom de Brink. De ‘Erfgoedkoepel’ heet het prestigieuze project, dat als het een beetje meezit ook uitgerold wordt naar andere bijzondere plekken in Roden. Gerrit Alssema en Daniëlle Lokin, directeur van het Speelgoedmuseum zijn beide betrokken bij het project. “We willen met de Erfgoedkoepel een verhalenverteller ontwikkelen.”

De app moet antwoord geven op de vragen op de vier w’s: wie, wat, waar en waarom, beginnen Gerrit Alssema (voorzitter van de Raad van Toezicht van Speelgoedmuseum Kinderwereld) en Daniëlle Lokin. “Vooral de ‘waaromvraag’ is interessant. Het meeste weten we. Met ‘waarom’ is het anders. Dat komt neer op verhalen en gebeurtenissen. De historische Vereniging kent al die verhalen. Ze hebben veel foto’s en kaarten. Zij kunnen betekenis aan de geschiedenis geven door alle w’s te duiden. De historische Vereniging is de verbinder van het project.”

Diepgang

Het is de bedoeling dat zowel de gebouwen als de collecties een verhaal krijgen. Lokin: “Bij ieder stuk dat ingeleverd wordt bij het Speelgoedmuseum proberen we het verhaal op te tekenen: van wie heb je het gekregen? Wanneer? Heb je ermee gespeeld en waarom geef je het weg? Als we antwoord hebben op alle vragen is het ineens een museumobject. Zonder verhaal geen object. En dat is bij het Scheepstra Kabinet en Museum Havezate Mensinge precies hetzelfde.” Ook achter het Hinze-orgel van de Catherinakerk zit een immens verhaal, weet Alssema. “Het gaat niet meer alleen over: ‘vind ik iets mooi of niet?’ Dankzij de app krijg je veel meer diepgang. Als je bij het orgel staat hoor je de muziek én het verhaal. Zoiets vergeet je nooit weer.”

Het is de bedoeling dat ook de horeca aan de Brink in beeld komt. “Ook over de gebouwen valt genoeg te vertellen. De Pompstee, Onder de Linden, het gebouw waar de ijssalon en Brink 15 in gevestigd zijn, de Winsinghhof. Stuk voor stuk gebouwen met een verhaal. En wat denk je van Landgoed Mensinge? En het Mensinge bos? Via de app zou je prachtige wandel– en fietstochten kunnen maken. Roden miste nog een vehikel om alle verhalen en informatie te delen. Het doel van de app is informeren, vermaak en wandelingen.” Niet dat Alssema en Lokin het wiel hoeven uit te vinden om de app te lanceren. “Gelukkig niet zeg, anders verliezen we ons nog in ingewikkelde software. Dat wordt niks”, lacht Lokin. “De techniek is ontwikkeld door groep 8 van een basisschool in Groningen. De docent liep met zijn groep door de stad. De kinderen hadden duizend en één vragen. Nergens waren antwoorden. Daarop bedacht de docent een programma en liet zijn leerlingen het vullen.”

Meertalig

Als het aan Daniëlle Lokin ligt, blijft het hier niet bij. Ze wil de app uitrollen op veel meer plekken in Roden en in de gemeente. De geschiedenis van de Roder Vrijetijdsboulevard vindt ze een interessante. Maar ook de Rodermarkt, de draverijen, de parade. En het trammetje dat door Roden liep. Veenhuizen noemt ze. “Misschien kunnen we de app op termijn meertalig aanbieden. Zo kun je ook iets voor vluchtelingen doen. Hoe leuk is het dat je de informatie kunt delen in verschillende talen? Als hoeders van de cultuur vinden wij het belangrijk dat verhalen verteld worden, dat ze niet verloren gaan. De geschiedenis moet bewaard blijven voor latere generaties.”

Alssema en Lokin verwachten komend najaar de eerste pilot te kunnen presenteren. “We zitten nu in het stadium dat we ons op één lijn bevinden. De contouren van de eerste verhalen liggen er. Van de gemeente hebben we met de vijf instellingen een startbedrag gekregen om de app vorm te geven. Nu is het aan ons om fondsen te benaderen. Zoals het nu lijkt denk ik dat we de app komend najaar kunnen presenteren.”