‘Als je écht wilt, lukt het. Het is vooral een mentale kwestie’

RODEN – Een lustrum voor de zwaarste marathon van het noorden. Op zaterdag 28 december wordt –ie verreden: de Drenthe 200. De tocht die zes gemeentegrenzen kruist belooft een zware. 200 kilometers ploeteren op onverharde paden, door de blubber en landerijen. Het gevreesde Janpad is eruit, maar de tocht is er niet minder zwaar om geworden, vertelt founding father Johan Wekema die de route zelf onlangs heeft verkend.

De Drenthe 200 is een extreme marathon voor mountainbike, fatbike of cyclocrosser. Meedoen aan de Drenthe 200 is niet voor doetjes. Je moet fit zijn en over een behoorlijke conditie beschikken, wil je zaterdagochtend om 6:00 uur op de fiets springen. En niet te vergeten: je moet een flinke portie doorzettingsvermogen hebben. Want o, wat kan het zwaar zijn. De editie van 2017 was er zo een. Van de 1.600 deelnemers haalde een derde de finish. De meesten gingen onderuit op het Janpad, dat fietsend niet te doen was. Het werd vierkilometer met de fiets aan de hand soppen door de modder. Het Janpad werd gehaat of geliefd. Iets er tussenin zat er niet. Maar goed, het Janpad is geskipt. Renners hoeven er niet op te rekenen dat de route daardoor minder zwaar is geworden, weet Johan Wekema. “We werken nauw samen met WTC Roden, NOAD, Kamrad Assen, TFC Gieten, ATB Beilen, WSVO, zes Drentse wielerverenigingen. Die clubs zijn erg belangrijk. Zonder hen hebben we niets. We hebben vijf rayonhoofden die ieder een gebied van 40 tot 50 kilometer voor hun rekening nemen. De uitdaging is ieder jaar een tandje er bij. Een beetje zwaarder. Ik kan je zeggen, dat is gelukt! Ik heb hem zelf gefietst.”

Estafette

Behalve voor de individuele wedstrijd kun je je ook opgeven voor een estafette voor teams van twee personen. En dat is nieuw in 2019. Je vertrekt met z’n tweeën vanaf de Brink in Roden richting Westerbork, een tocht van zo’n 100 kilometer. Bij Westerbork word je afgelost door je teamgenoten die vanuit daar de andere helft van de tocht voor hun rekening nemen. Inschrijven voor de estafette en de marathon kan nog tot 24 december. “De estafette is ideaal voor renners die graag eens mee willen rijden maar 200 kilometer te veel vinden. De estafette is de laatste wave: vertrek om 6:30.” Tot dusver hebben 70 koppels zich ingeschreven voor de estafette. Wekema hoopt dat daar nog wat bij komen.

Zoals gezegd: deze marathon is niet voor iedereen weggelegd. Alleen als je fysiek en mentaal het uiterste van je lichaam en geest wilt vragen, is de Drenthe 200 wat voor jou. Houd er rekening mee dat je de zwaarste weertypes tegen kunt komen. Maar het is niet alleen lijden. Drenthe is mooi. Je rijdt door de meest prachtige landschappen. De start is om 06.00 uur in Roden en je doorkruist vijf Drentse gemeenten en een Friese, Ooststellingwerf. Je ziet de mooiste bossen, heidevelden, beekdalen en natuurgebieden. En je beklimt de flanken van de Hondsrug. Voor de 200 kilometer heb je tot middernacht de tijd. Voor 00:00 moet je de finish in Roden weten te bereiken. Over de innerlijke verzorging hoeven de deelnemers zich niet druk te maken. Iedere dertig kilometer is er een Makro Foodpoint. Daar kunnen renners iets eten of drinken.

App

Het volledige parcours is vanaf woensdag te vinden in de speciale Drenthe 200-app die te downloaden is via de App-store en Google Playstore. De app maakt het voor toeschouwers handig om de locatie van hun favoriete renner te vinden.

Wekema rekent op zo’n elfhonderd inschrijvingen. “We liggen iets voor op vorig jaar, toen stonden er 1.000 renners aan de start. Wat mij betreft worden het er 1.500. Het is een duur evenement dat organisatorisch top in elkaar zit. Alleen al het Rode Kruis-team bestaat uit 75 man. Net als iedere editie zijn het vooral mannen die zich inschrijven voor de loodzware tocht. “50 of 60 vrouwen op 1.000 deelnemers. Dat blijven we als organisatie bijzonder vinden. En jammer ook. Het is bewezen dat vrouwen mentaal sterker zijn dan mannen. En als je écht wilt lukt het. Het is vooral een mentale kwestie.” Inschrijven kan via de website: drenthe200.nl.

Tot slot: het sportjaar van Community of Sport – Drenthe wordt afgesloten op 28 december tijdens de Drenthe 200. Iedereen is van harte welkom tussen 12:00 en 16:00 bij het Wapen van Drenthe waar alle wethouders van sport van Drenthe aanwezig zullen zijn. De snert staat klaar.